«Оппозиция» оправдывает террористов, искажая трагедию «Норд-Оста»

Теракт на Дубровке в Москве произошел 17 лет назад — 23 октября 2002 года. Тогда боевики под руководством Мовсара Бараева проникли в здание во время мюзикла «Норд-ост» и заминировали зал, согнав в него 916 человек. Сегодня трагедию русофобы используют для раскачки ненависти и противоречий в обществе.

Переговоры с террористами вели несколько российских политиков, деятелей культуры, журналистов и общественников. В ночь на 26 октября начался штурм здания, бойцы подразделений «Альфа» и «Вымпел» уничтожили всех находившихся в театре боевиков. Жертвами теракта стали 130 заложников.

Телеведущий Виктор Шендерович в одной из своих передач в 2002 году обвинил руководство России в заинтересованности в теракте, подав все это под соусом «сатиры». Он продвигал тезис, что в произошедшем власть виновата больше, чем террористы. Тезис подхватили русофобы и стали им активно пользоваться, вспоминая не только «Норд-ост», но и другие трагедии, в частности, Беслан.

Так называемые «независимые СМИ» регулярно публикуют материалы, посвященные «Норд-Осту», в которых каждый раз транслируют, что виновник трагедии — государство.

Лидеры «оппозиции» не упускают возможности набрать на теракте политических очков. Глава партии «Яблоко» Григорий Явлинский в 2017 году вспоминал «Норд-Ост» в Facebook и пришел к выводу, что террористы были согласны на переговоры и хотели отпустить заложников, но тогда власть пошла «на принцип», пожертвовав жизнями простых людей для ликвидации боевиков.

Молодые либералы (Дмитрий Гудков, Алексей Навальный и другие) если и затрагивают тему «Норд-Оста», то тоже в ключе «преступления режима». Они ругают власть больше, чем прямых виновников трагедии, как бы она не действовала.

Русофобы забывают, что террористам не уступают нигде в цивилизованном мире, поскольку такое поведение можно считать выдачей индульгенции на будущие теракты. Трагедии с массовой гибелью людей случаются и в западных странах, где «преступной власти», по версии либералов, нет, а есть «свобода слова» и «уважение прав человека», пишет ФАН.