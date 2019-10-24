Турция «раздавит» курдов-террористов в случае их появления на севере Сирии

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган предупредил, что если курды-террористы появятся в приграничной зоне безопасности после вывода войск, тогда Анкара воспользуется правом «раздавить их». Ранее военизированные отряды курдов из SDF отошли на 32 километра от сирийско-турецкой границы.

Cumhurbaşkanı @RTErdogan: “Sınırlarımız boyunca ve Suriye toprakları içinde bölücü terör örgütünün ülkemizi tehdit eden bir hâkimiyet alanı kurmasına izin vermeyeceğiz.” pic.twitter.com/xKZqQQmBFc — T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) 24 октября 2019 г.

Анкара 9 октября начала антитеррористическую операцию против курдов из бандформирований, которые захватили северные районы Сирии. Цель — создать зону безопасности в приграничных с Турцией районах САР и заблокировать трассу М-4, используемую террористами для доставки боеприпасов.

Позже Вашингтон и Анкара договорились временно прекратить огонь в САР, чтобы курды вышли из приграничных с Турцией сирийских районов.

На переговорах в Сочи 22 октября президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов. В нем говорится о вводе с полудня 23 октября на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны операции подразделений российской военной полиции и сирийской погранслужбы. Силы окажут содействие выводу курдов-террористов.