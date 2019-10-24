Турция «раздавит» курдов-террористов в случае их появления на севере Сирии

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Туадера заверил, что убийство журналистов из России в ЦАР тщательно расследуется

Туадера заверил, что убийство журналистов из России в ЦАР тщательно расследуется

 В РПЦ объяснили, почему детям нельзя праздновать Хэллоуин и наряжаться в Джокера

В РПЦ объяснили, почему детям нельзя праздновать Хэллоуин и наряжаться в Джокера
Фестиваль «Неделя российского кино» откроется в двух городах Болгарии

Фестиваль «Неделя российского кино» откроется в двух городах Болгарии

 Зеленский хочет, чтобы всех членов комитета Рады по финансам проверили на детекторе лжи

Зеленский хочет, чтобы всех членов комитета Рады по финансам проверили на детекторе лжи
Турция незаконно вмешивается в ливийский конфликт на стороне террористов из ПНС Ливии

Турция незаконно вмешивается в ливийский конфликт на стороне террористов из ПНС Ливии

 Политолог назвал бутафорией вывод вооруженных сил США из Сирии

Политолог назвал бутафорией вывод вооруженных сил США из Сирии
Туадера заверил, что убийство журналистов из России в ЦАР тщательно расследуется

Туадера заверил, что убийство журналистов из России в ЦАР тщательно расследуется

 В РПЦ объяснили, почему детям нельзя праздновать Хэллоуин и наряжаться в Джокера

В РПЦ объяснили, почему детям нельзя праздновать Хэллоуин и наряжаться в Джокера
Фестиваль «Неделя российского кино» откроется в двух городах Болгарии

Фестиваль «Неделя российского кино» откроется в двух городах Болгарии

 Зеленский хочет, чтобы всех членов комитета Рады по финансам проверили на детекторе лжи

Зеленский хочет, чтобы всех членов комитета Рады по финансам проверили на детекторе лжи
Турция незаконно вмешивается в ливийский конфликт на стороне террористов из ПНС Ливии

Турция незаконно вмешивается в ливийский конфликт на стороне террористов из ПНС Ливии

 Политолог назвал бутафорией вывод вооруженных сил США из Сирии

Политолог назвал бутафорией вывод вооруженных сил США из Сирии
18:30   24 Октября 2019
Весь мир

Турция «раздавит» курдов-террористов в случае их появления на севере Сирии

Турция «раздавит» курдов-террористов в случае их появления на севере Сирии

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган предупредил, что если курды-террористы появятся в приграничной зоне безопасности после вывода войск, тогда Анкара воспользуется правом «раздавить их». Ранее военизированные отряды курдов из SDF отошли на 32 километра от сирийско-турецкой границы.

Анкара 9 октября начала антитеррористическую операцию против курдов из бандформирований, которые захватили северные районы Сирии. Цель — создать зону безопасности в приграничных с Турцией районах САР и заблокировать трассу М-4, используемую террористами для доставки боеприпасов.

Позже Вашингтон и Анкара договорились временно прекратить огонь в САР, чтобы курды вышли из приграничных с Турцией сирийских районов.

На переговорах в Сочи 22 октября президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов. В нем говорится о вводе с полудня 23 октября на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны операции подразделений российской военной полиции и сирийской погранслужбы. Силы окажут содействие выводу курдов-террористов.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#сирия #турция #курды #эрдоган

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...