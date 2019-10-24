Принцесса Эсватини назвала россиян яркими и живыми людьми

Министр информационных технологий и связи Эсватини и принцесса южноафриканского королевства Сиханизо Дламини рассказала, что россияне произвели на нее приятное впечатление как яркие и живые люди, которые всегда улыбаются.

Впечатлением она поделилась в интервью РИА Новости на экономическом форуме Россия — Африка. Она назвала русских «очень образованной и высоко инновационной нацией».

«Вчера на приеме выступления артистов были пронизаны позитивным зарядом энергии. Я даже не знала, что русские умеют так хорошо петь и танцевать», — призналась африканская принцесса.

Дламини опровергла стереотип о том, что Россия — полицейское государство. По ее словам, люди здесь улыбаются: мужчины, женщины — все.

«Я почувствовала, что жизнь здесь бьет ключом. Такая энергия и мощь!», — рассказала она.

Ранее Дламини зачитала рэп во время встречи с российским журналистом. Она также назвала русских мужчин «очаровательными».

Королевство Эсватини — одно из самых маленьких государств на Африканском континенте. До 2018 года оно называлось Королевство Свазиленд. На юге, юго-востоке, западе и севере граничит с ЮАР.