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18:27   24 Октября 2019
Россия

Принцесса Эсватини назвала россиян яркими и живыми людьми

Принцесса Эсватини назвала россиян яркими и живыми людьми

Министр информационных технологий и связи Эсватини и принцесса южноафриканского королевства Сиханизо Дламини рассказала, что россияне произвели на нее приятное впечатление как яркие и живые люди, которые всегда улыбаются.

Впечатлением она поделилась в интервью РИА Новости на экономическом форуме Россия — Африка. Она назвала русских «очень образованной и высоко инновационной нацией».

«Вчера на приеме выступления артистов были пронизаны позитивным зарядом энергии. Я даже не знала, что русские умеют так хорошо петь и танцевать», — призналась африканская принцесса.

Дламини опровергла стереотип о том, что Россия — полицейское государство. По ее словам, люди здесь улыбаются: мужчины, женщины — все. 

«Я почувствовала, что жизнь здесь бьет ключом. Такая энергия и мощь!», — рассказала она.

Ранее Дламини зачитала рэп во время встречи с российским журналистом. Она также назвала русских мужчин «очаровательными».

Королевство Эсватини — одно из самых маленьких государств на Африканском континенте. До 2018 года оно называлось Королевство Свазиленд. На юге, юго-востоке, западе и севере граничит с ЮАР.

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Автор: Арсений Аскольский
#африка

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