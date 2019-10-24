Эксперт рассказал о турецких курдах, которые выступают против курдов-террористов

Директор Центра изучения новой Турции Юрий Мавашев в комментарии «Политике Сегодня» согласился со словами президента Реджепа Тайипа Эрдогана, что у Турции нет проблем с курдами, а только с курдами-террористами.

«Как таковых проблем с курдским народом в Турции нет и быть не может по определению: на территории республики невозможно уже отделить курдов от турок. Они говорят на одном языке и исповедуют одну религию-ислам», — в беседе с «Политикой Сегодня» отметил Мавашев.

Многие из турецких курдов сами выступают против Рабочей Партии Курдистана (РКК), запрещенной и признанной террористической в Турции и США. В рамках антитеррористической операции «Источник мира», развернутой вдоль сирийско-турецкой границы ради 30-километровой зоны безопасности, Анкара исходит, что курдские незаконные вооруженные формирования в Сирии аффилированы с РКК, добавил эксперт.

«Так что лукавства в словах президента Эрдогана в данном случае нет», — заключил Мавашев.

Слова Эрдогана об отсутствие проблем Турции с курдами цитировало Anadolu Ajansı.

«Наша заноза там (в Сирии)— террористы, но это преподносят так, якобы «курды»… Мы слышим подобное от американцев и, к сожалению, и от русских», — сетовал президент Турции.

В пример добрососедского отношения к народам Сирии Эрдоган приводил историю города Айн-эль-Араб, также известного как Кобани. За время войны в САР из-за поставок американцами курдам-боевикам оружия 350 тысяч жителей, преимущественно курдов, перебрались жить в Турцию.