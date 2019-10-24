Политолог назвал бутафорией вывод вооруженных сил США из Сирии

Член Ассоциации военных политологов и социолог Андрей Кошкин прокомментировал решение главы Штатов Дональда Трампа оставить в Сирии свои войска, чтобы «охранять» нефтяные месторождения. Он побеседовал на эту тему с Nation News.

Напомним, что в обращении к народу Трамп произнес:

«Мы взяли под контроль нефть. Следовательно, небольшое число войск США останется в том районе, где находится нефть. Мы будем ее охранять. И мы будем решать, что делать с ней в будущем».

Кошкин напомнил, что американские военные, в принципе, находятся на сирийской территории незаконно. Об этом даже говорят на официальном политическом уровне.

«Наш президент [Владимир Путин] определил позицию РФ по этому поводу: мы поддерживаем требование официального Дамаска вывести все иностранные войска с территории Сирии, и если Дамаск предложит сделать это России, то мы также подчинимся его требованию. Такова позиция РФ. США же считают, что их действия – это норма международного права, и их нельзя ограничивать требованиями даже таких высоких мировых площадок, как Совбез ООН», — возмутился политолог.

Даже вывод американских войск с земель Сирии — это не более чем бутафория, уверен собеседник. Он напомнил, что тысячу военнослужащих перебросили в Ирак, еще три тысячи и ЗРК Patriot отправили в Саудовскую Аравию.

«Таким образом, от перемены мест слагаемых на Ближнем Востоке ничего не меняется, и финансовые вложения США, скорее всего, будут расти, а не сокращаться, как это обещал Трамп своим избирателям в 2016 году. В реальности США не теряют Сирию из зоны своего влияния, как бы американские СМИ не критиковали Трампа за то, что он уступил место РФ. США продолжают находится на Ближнем Востоке и конкретно в САР», — пояснил военный эксперт.

К тому же, политика Вашингтона заключается в том, что они стараются полностью окупить организованный ими же вооруженный конфликт. Так и в Сирии — войну устроили, а теперь нужно и нефтью поживиться. В этом деле им помогли курды из «Демократических сил Сирии», которые договорились с террористами «Исламского государства»* (запрещено в России) и получили контроль над нефтяными полями САР.

«Американцы всегда находятся там, где есть дорогие нефть, газ или другие ценные ископаемые, например, алмазы, золото, платина. И в САР эта концепция соблюдается: американцы продолжают компенсировать все свои затраты на военное присутствие за счет ресурса этого государства», — сказал собеседник агентства.

С санкциями на продажу нефти тоже все интересно: они касаются только официальных властей Сирии, а месторождения, оккупированные курдскими боевиками, под них, по мнению США, не подпадают.

«Они сейчас провернут соответствующую юридическую комбинацию, переформатируют нефтяную компанию, и она окажется несирийской. Это для американцев не составляет труда», — объяснил Кошкин.

Что касается колоссальных средств, которые Дамаск потратил на разработку, исследования, разведку и установку оборудования, то их просто спишут. Как будто никогда и не было.

«В итоге в юридическом плане все документы будут отвечать требованиям некой независимой компании, которая сегодня имеет право добывать в Сирии нефть и распоряжаться ею. Вот почему курдам и выгодно взаимодействовать с американцами — они всю сторону отмывания добычи сделают сами», — подытожил политолог.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещена на территории России.