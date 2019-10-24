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18:06   24 Октября 2019
Общество

Власти РФ планируют сохранить действующие льготы для СПГ-проектов в Арктике

Власти РФ планируют сохранить действующие льготы для СПГ-проектов в Арктике

Включая нулевой налог на добычу полезных ископаемых на 12 лет. Об этом заявил полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. По его словам, власти страны планируют сохранить действующие льготы проектам производства сжиженного природного газа в Арктике.

Ранее полпред президента в ДФО сообщил, что участники совещания, которое состоялось у министра финансов Антона Силуанова, согласовали общие принципы предоставления преференций бизнес-проектам в Арктике, разделив их на четыре условные группы​​​. Вторая группа — СПГ и газохимия.

Решили сохранить нулевой НДПИ в течение 12 лет с момента поставки первой партии сжиженного природного газа и право субъектов снижать до нуля региональную часть налога на прибыль, на имущество, а также земельного налога.

«Здесь ничего особо не изменилось», — резюмировал Юрий Трутнев.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #арктика #льготы #спг

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