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18:11   24 Октября 2019
Россия

РФ планирует разместить дата-центры в Африке для продвижения ПО

РФ планирует разместить дата-центры в Африке для продвижения ПО

Россия намерена разместить собственные дата-центры в Африке. Об этом рассказал генеральный директор компании «Новые облачные технологии» Дмитрий Комиссаров в четверг, 24 октября. 

По словам Комиссарова, РФ прорабатывает возможность создания в Африке собственных дата-центров, чтобы продвигать российские программные продукты на территории этого континента. Он подчеркнул, что с соответствующей просьбой к правительству РФ обратились российские разработчики программного обеспечения. 

«Необходимо, чтобы российские компании могли не только приезжать на саммит и выставку, но и разместить в Африке свои решения, сделать два-три демонстрационных представительства. Для небольших IT-компаний это непосильно, а в масштабах государства это относительно небольшие расходы: арендовать несколько стоек в дата-центре и нанять специалистов — это несколько миллионов рублей в год», — пояснил он.

Вместе с тем он добавил, что рынок мобильных устройств в Африке — самый быстрорастущий в мире. Комиссаров также считает, что российские решения для этого рынка имеют очевидные конкурентные преимущества. Товары, произведенные в России, соответствуют самому высокому мировому уровню, заключил оню 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #африка #общество #саммит россия-африка

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