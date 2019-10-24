Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Принцесса Эсватини назвала россиян яркими и живыми людьми

Принцесса Эсватини назвала россиян яркими и живыми людьми

 США пойдут на все, лишь бы нефть Сирии была в их руках, уверен эксперт

США пойдут на все, лишь бы нефть Сирии была в их руках, уверен эксперт
Фестиваль «Неделя российского кино» откроется в двух городах Болгарии

Фестиваль «Неделя российского кино» откроется в двух городах Болгарии

 Зеленский хочет, чтобы всех членов комитета Рады по финансам проверили на детекторе лжи

Зеленский хочет, чтобы всех членов комитета Рады по финансам проверили на детекторе лжи
Власти Турции обвинили Европарламент в защите курдов-террористов в Сирии

Власти Турции обвинили Европарламент в защите курдов-террористов в Сирии

 «Росатом» и власти Замбии обсуждают строительство АЭС на территории страны

«Росатом» и власти Замбии обсуждают строительство АЭС на территории страны
Принцесса Эсватини назвала россиян яркими и живыми людьми

Принцесса Эсватини назвала россиян яркими и живыми людьми

 США пойдут на все, лишь бы нефть Сирии была в их руках, уверен эксперт

США пойдут на все, лишь бы нефть Сирии была в их руках, уверен эксперт
Фестиваль «Неделя российского кино» откроется в двух городах Болгарии

Фестиваль «Неделя российского кино» откроется в двух городах Болгарии

 Зеленский хочет, чтобы всех членов комитета Рады по финансам проверили на детекторе лжи

Зеленский хочет, чтобы всех членов комитета Рады по финансам проверили на детекторе лжи
Власти Турции обвинили Европарламент в защите курдов-террористов в Сирии

Власти Турции обвинили Европарламент в защите курдов-террористов в Сирии

 «Росатом» и власти Замбии обсуждают строительство АЭС на территории страны

«Росатом» и власти Замбии обсуждают строительство АЭС на территории страны
17:53   24 Октября 2019
Россия

Россия и Африка договорились сотрудничать в энергетической и нефтегазовой сферах

Россия и Африка договорились сотрудничать в энергетической и нефтегазовой сферах

Россия и африканские страны договорились содействовать сотрудничеству в сфере энергобезопасности и продолжить взаимодействие в нефтегазовой сфере. Также стороны будут помогать компаниям и бизнесменам друг друга на своих рынках. Об этом говорится в декларации, подписанной  по итогам саммита Россия — Африка.

Документ опубликован на сайте Кремля в четверг, 24 октября. В декларации говорится, что участники саммита условились «оказывать необходимую помощь крупным российским компаниям, работающим на африканских рынках, и предпринимателям из африканских государств, планирующим осуществлять деятельность в России».

«Продолжить взаимовыгодное взаимодействие в нефтегазовой сфере», — гласит документ.

Ранее советник президента России Антон Кобяков подвел итоги проходящего в Сочи саммита Россия - Африка. По его словам, Россия и страны африканского континента заключили контрактов на сумму более десяти миллиардов долларов.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#россия #африка

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...