Россия и Африка договорились сотрудничать в энергетической и нефтегазовой сферах

Россия и африканские страны договорились содействовать сотрудничеству в сфере энергобезопасности и продолжить взаимодействие в нефтегазовой сфере. Также стороны будут помогать компаниям и бизнесменам друг друга на своих рынках. Об этом говорится в декларации, подписанной по итогам саммита Россия — Африка.

Документ опубликован на сайте Кремля в четверг, 24 октября. В декларации говорится, что участники саммита условились «оказывать необходимую помощь крупным российским компаниям, работающим на африканских рынках, и предпринимателям из африканских государств, планирующим осуществлять деятельность в России».

«Продолжить взаимовыгодное взаимодействие в нефтегазовой сфере», — гласит документ.

Ранее советник президента России Антон Кобяков подвел итоги проходящего в Сочи саммита Россия - Африка. По его словам, Россия и страны африканского континента заключили контрактов на сумму более десяти миллиардов долларов.