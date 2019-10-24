США пойдут на все, лишь бы нефть Сирии была в их руках, уверен эксперт

Дамаск не может вернуть контроль над нефтяными полями на северо-востоке Сирии из-за военного присутствия Вашингтона, считает глава Центра Ближнего и Среднего Востока РИСИ Владимир Фитин.

Сейчас эти территории все еще остаются оккупированными курдами из «Демократических сил Сирии», членами «Исламского государства»* (запрещено в России) и силами международной коалиции во главе США. Военно-воздушные силы Америки зачастую облетают нефтеносные территории САР, что в очередной раз доказывает огромную заинтересованность Белого дома в этих землях.

Заместитель главы российского министерства иностранных дел Михаил Богданов подчеркивал, что все объекты, связанные с нефтью, на северо-востоке должны быть под контролем официального Дамаска и никого больше.

«Во всех бумагах, во всех заявлениях официальных говорится о том, что все вовлеченные стороны должны соблюдать и уважать территориальную целостность, суверенитет и единство сирийского государства», — напоминал он.

Фитин указал, что нефтеносные территории сперва «принадлежали» террористам ИГ*, а затем их отобрали курдские вооруженные формирования.

«Заявление российского МИД о том, что все должно принадлежать Сирии — это замечательно. Мы вообще все за то, чтобы Сирия была в руках законного правительства без каких-либо анклавов, включая важные для страны нефтяные месторождения. Но одно дело заявить, а другое дело достигнуть этого. Это значительно труднее», — объяснил он в беседе с «Федеральным агентством новостей».

Большинство стран, по словам эксперта, уверены в незаконности пребывания Соединенных Штатов на территориях Сирии. Этот же факт мешает Дамаску получить контроль над собственными нефтерождениями. Американский президент Дональд Трамп уже заявлял о полном выводе войск, но позже «переобулся» и решил оставить там часть военных, чтобы «охранять» черное золото арабской республики. Он также отмечал, что его разработкой может заняться компания США.

«Уходить они [американцы] оттуда пока не собираются и будут делать все возможное, чтобы удержать за собой и подконтрольными им группировками эти месторождения и возможные доходы от продажи нефти», — констатировал Фитин.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещена на территории России.