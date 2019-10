Власти Турции обвинили Европарламент в защите курдов-террористов в Сирии

Анкара назвала предсказуемой и необъективной реакцию Европейского парламента на антитеррористическую операцию «Источник мира», которую Турция направила против курдов из бандформирований в Сирии. Ранее европейские депутаты приняли резолюцию, призвав наказать Турцию санкциями. Хотя «Источник мира», как утверждают в Анкаре, проводили в соответствии с международным законодательством и уставом ООН.

МИД Турции назвал террористами курдских политиков, которые живут в странах Европейского союза и имеют отношение к Рабочей партии Курдистана. Анкара считает, что Европарламент принял ошибочную, предвзятую и «лишенную благоразумия» резолюцию.

Антитеррористическая операция Турции началась 9 октября и продлилась до 22 октября. Цель — убрать военизированные отряды курды и боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) от сирийско-турецкой границы.

