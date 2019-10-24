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Власти Турции обвинили Европарламент в защите курдов-террористов в Сирии

Власти Турции обвинили Европарламент в защите курдов-террористов в Сирии

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«Росатом» и власти Замбии обсуждают строительство АЭС на территории страны
17:47   24 Октября 2019
Сирия

Власти Турции обвинили Европарламент в защите курдов-террористов в Сирии

Власти Турции обвинили Европарламент в защите курдов-террористов в Сирии

Анкара назвала предсказуемой и необъективной реакцию Европейского парламента на антитеррористическую операцию «Источник мира», которую Турция направила против курдов из бандформирований в Сирии. Ранее европейские депутаты приняли резолюцию, призвав наказать Турцию санкциями. Хотя «Источник мира», как утверждают в Анкаре, проводили в соответствии с международным законодательством и уставом ООН.

«Мы полностью отвергаем позицию ЕП относительно операции «Источник мира». Нас не удивило такое решение от парламента, который постоянно принимает у себя террористов», — завили в министерстве иностранных дел республики.

МИД Турции назвал террористами курдских политиков, которые живут в странах Европейского союза и имеют отношение к Рабочей партии Курдистана. Анкара считает, что Европарламент принял ошибочную, предвзятую и «лишенную благоразумия» резолюцию.

Антитеррористическая операция Турции началась 9 октября и продлилась до 22 октября. Цель — убрать военизированные отряды курды и боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) от сирийско-турецкой границы.

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Автор: Анатолий Кубарев
#сирия #турция #курды #европарламент

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