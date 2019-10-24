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 «Росатом» и власти Замбии обсуждают строительство АЭС на территории страны

«Росатом» и власти Замбии обсуждают строительство АЭС на территории страны
17:28   24 Октября 2019
Весь мир

«Росатом» и власти Замбии обсуждают строительство АЭС на территории страны

«Росатом» и власти Замбии обсуждают строительство АЭС на территории страны

«Росатом» и власти Замбии обсуждают строительство АЭС на территории страны. Об этом в ходе саммита Россия — Африка заявил министр иностранных дел Замбии Джозеф Маланджи.

По его словам, представители «Росатома» и технические специалисты Замбии регулярно общаются на тему возведения АЭС. В частности, одни из последних переговоров состоялись в середине октября, отметил глава МИД страны. По его словам, пока не рассекречивается информация о том, где «Росатом» планирует строить станцию, поэтому на эту тему говорить пока преждевременно.

«Росатом» и власти Замбии обсуждают строительство АЭС на территории страны

Ранее советник президента России Антон Кобяков подвел итоги проходящего в Сочи саммита Россия - Африка. По его словам Россия и страны африканского континента заключили контрактов на сумму более десяти миллиардов долларов. 

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Автор: Ольга Воскресенская
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