«Росатом» и власти Замбии обсуждают строительство АЭС на территории страны. Об этом в ходе саммита Россия — Африка заявил министр иностранных дел Замбии Джозеф Маланджи.

По его словам, представители «Росатома» и технические специалисты Замбии регулярно общаются на тему возведения АЭС. В частности, одни из последних переговоров состоялись в середине октября, отметил глава МИД страны. По его словам, пока не рассекречивается информация о том, где «Росатом» планирует строить станцию, поэтому на эту тему говорить пока преждевременно.

Ранее советник президента России Антон Кобяков подвел итоги проходящего в Сочи саммита Россия - Африка. По его словам Россия и страны африканского континента заключили контрактов на сумму более десяти миллиардов долларов.