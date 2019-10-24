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17:33   24 Октября 2019
Политика

Уголовник Ройзман метит в Госдуму при финансовой поддержке Ходорковского

Уголовник Ройзман метит в Госдуму при финансовой поддержке Ходорковского

Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман намерен баллотироваться в Госдуму при поддержке Михаила Ходорковского. Главный спонсор российской оппозиции хочет заменить Алексея Навального, провалившего выборы в МГД и привлекшего внимание Следственного комитета.

Евгений Ройзман анонсировал свое участие в выборах в Госдуму в 2021 году. Об этом он рассказал в эфире «Эха Москвы». Бывшие соратники Ройзмана настроены скептически, однако сам политик уверен – сотрудничество с ним принесет выгоду любой партии. Он отмечает, что уже ведет соответствующие переговоры.

Конкретные партии он не назвал, однако в политических кругах уверены – Ройзман хочет по примеру Навального заключить союз с коммунистами. Однако не столь важны официальные союзники, сколько теневые – иными словами, кто продвигает Ройзмана, и чьи интересы он будет лоббировать. Спонсоров оппозиции не так много – нетрудно догадаться, что политик имеет договоренности с бежавшем из России экс-владельцем ЮКОСа Михаилом Ходорковским.

Давно хотел «купить» Ройзмана

Переговоры о приобретении лояльности екатеринбургского оппозиционера ведутся давно. По словам политика, Ходорковский еще в 2003 году предлагал ему щедрое вознаграждение за то, чтобы тот «прошел в Думу и занимался тем, чем всегда, и оставался независимым». Ройзман уверяет, что отказался. Сам Ходорковский уверяет, что этого эпизода не было.

Позже, в 2016 году экс-глава ЮКОСа включил Ройзмана в список из 14 кандидатов, которых хотел бы видеть в борьбе за президентское кресло. А визиты Ройзмана в Британию неизменно заставляют журналистов как оппозиционных, так и пророссийских изданий подозревать его в тайных встречах с Ходорковским.

Бывший глава Екатеринбурга известен как убежденный оппозиционер – он был единственным мэром, участвовавшим в посвященных фигурантам «Болотного дела» акциях. Кроме того, политик неизменно придерживается западной точки зрения – в частности, он обвинял Россию в «агрессии» против Украины и вступался за Макаревича, критиковавшего присоединение Крыма.

Уголовник Ройзман метит в Госдуму при финансовой поддержке Ходорковского

С успехом заменит Навального

Неудивительно, что Ходорковский предпринял столько усилий, чтобы получить в свою команду Ройзмана. Особенно учитывая, что с прежним союзником – блогером Алексеем Навальным – у Ходорковского произошел конфликт во время выборов в Мосгордуму.

Как и Навальный, Ройзман с удовольствием посещает митинги, обладая при этом высоким ростом и достаточной харизмой для выступлений на уличных акциях. Кроме того, у него имеется политический опыт, чем Навальный похвастаться не может. И, наконец, как и основателя ФБК, Ройзмана отличает удивительная беспринципность, которая необходима для предателя своей страны.

Уголовник Ройзман метит в Госдуму при финансовой поддержке Ходорковского

Мошенник, садист и популист

В 1981 году 19-летний Ройзман был осужден за кражи и мошенничество. Будущий политик обманывал девушек, влюбляя их в себя и обворовывая. Он провел в местах лишения свободы два года и 14 дней.

Нарушать закон ему понравилось, поэтому позже, в 1999 году, Ройзман создал фонд «Город без наркотиков», который, по меткому заявлению одной из «пациенток» Натальи Гриневской, известен как «Концлагерь Ройзмана». Наркоманов «лечили» с минимальными затратами – без медикаментов, применяя трудотерапию, голод и побои. Были и случаи пристегивания к батареям, а также изнасилования. Статистики «излечения» никто не вел, тогда как смерти из-за халатности случались. К примеру, незаконно удерживаемая Татьяна Казанцева тяжело болела, но медицинской помощи так и не дождалась.

Убил старушку ради квартиры

На многих сотрудников «Концлагеря Ройзмана» были заведены уголовные дела. В частности, в 2010 году осудили Егора Бычкова, который похищал, незаконно удерживал и издевался над пациентами, в 2012 приговорили Евгения Маленкина, который не только истязал несчастных наркоманов, но и занимался сбытом «веществ».

В 2011 осудили Василису Ковалеву, убившую двух человек и покалечившую еще одного. По словам Ройзмана, Ковалеву он знает поверхностно, и та не работала в фонде. Однако у них есть совместное фото, на котором политик нежно обнимает девушко за плечо, а она сама рассказала, что была аналитиком «Города без наркотиков», и что скрытой целью фонда являлся передел рынка наркоторговли.

Уголовник Ройзман метит в Госдуму при финансовой поддержке Ходорковского

Другие соратники Ройзмана также были замечены в преступлениях. Однопартиец Олег Кинев убил пожилую Ольгу Ледовскую, чтобы присвоить ее квартиру. Правда, на суде он сказал, что решился на преступления из-за долга Ройзману, который помог ему пройти в городскую Думу, а затем поставил его на «счетчик». Ройзман отрицал это, но признался, что убитая старушка обращалась к нему с подозрениями и указывала на Кинева. Публичное «покаяние» помогло политику замять дело.

Также он не скрывает связи с преступными группировками. Одна из них, «Уралмаш» Александра Хабарова, по признанию Ройзмана, помогала ему бороться с наркоточками. Впрочем, как писал «Коммерсант», и в самом создании «Города без наркотиков» политику также помогли «уралмашевцы».

Завладел бесценной коллекцией

Несмотря на многочисленные компрометирующие факты, на карьере Ройзмана это не сказалось, ведь он как никто умеет «втереться» в доверие людей. Показателен случай с бесценными иконами XVIII века, принятыми политиком от знакомого священника из Свято-Николаевского храма в селе Быньги якобы на «реставрацию». Ройзман - специалист по иконописи и, разумеется, осознает их стоимость, чего не скажешь о батюшке, для которого это «святые изображения», и оценивать их - кощунство. Таким образом, никаких документов при передаче подписано не было. К слову, политик с молодости коллекционирует предметы изобразительного искусства, что позволило ему стать владельцем 3 тысяч картин и частного музея «Невьянская икона».

Такие оппозиционеры нужны Западу

Криминальный опыт, связи с преступным миром, мошенничество, безжалостность и вместе с тем умение завоевывать доверие людей – все эти черты делают 57-летнего Ройзмана идеальным кандидатом для выполнения заданий Запада. Навальный, на которого делались ставки ранее, жаден, авторитарен и не способен на длительное сотрудничество с другими оппозиционерами. В то же время мошенник с опытом политика (или, наоборот, политик с опытом мошенника) Евгений Ройзман сможет «зажигать» на митингах не хуже непопулярного блогера, которому верят разве что школьники и за которого всерьез взялась прокуратура.

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Автор: Игорь Каркаров
#ходорковский #навальный #ройзман #уралмаш #хабаров

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