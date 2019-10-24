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17:44   24 Октября 2019
Россия

Путин заявил, что саммит в Сочи открыл новую страницу отношений РФ со странами Африки

Путин заявил, что саммит в Сочи открыл новую страницу отношений РФ со странами Африки

Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что РФ и Африка смогут в ближайшие пару лет довести товарооборот до 40 миллиардов долларов. Об этом 24 октября сообщает Федеральное агентство новостей. 

Российский лидер в четверг подвел итоги двухдневного саммита Россия — Африка и проходившего параллельно экономического форума. Глава российского государства отметил, что без таких мероприятий сегодня не обойтись. 

«Когда строились отношения СССР, все происходило по накатанному государственному лекалу. Сегодня надо больше информации <...>, чтобы участники экономической деятельности были в курсе возможностей африканских государств», — сказал президент. 

Путин подчеркнул, что после саммита открылась новая страница с государствами Африки. Он также выразил надежду, что в ближайшие годы Россия и Африка cмогут довести товарооборот до 40 миллиардов долларов в год. 

Путин надеется, что товарооборот РФ и Африки вырастет до 40 миллиардов долларов

Глава российского государства отметил, что по предложению африканских друзей было принято решение создать форум партнерства Россия — Африка. Он добавил, что встречи будут  происходить раз в три года на высшем уровне. Один раз — в России, а другой — в одной из стран Африки. 

Путин также рассказал, что развитие и упрочение взаимовыгодных связей с Африкой — один из главных приоритетов российской внешней политики. При этом российские и африканские деловые круги настроены расширять сотрудничество, добавил президент. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #африка #общество #саммит россия-африка

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