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17:18   24 Октября 2019
Россия

Володин пригласил главу парламента Исландии в Россию

Володин пригласил главу парламента Исландии в Россию

Председатель Госдумы Вячеслав Володин пригласил главу парламента Исландии Стейнгримура Сигфуссона в Россию. Политики встретились на конференции председателей парламентов Евросоюза.

По словам Володина, площадка ПАСЕ дает результаты, благодаря этому представители парламентов разных стран могут видеться чаще и выстраивать отношения. Он отметил, что встреча с представителем спикера парламента Исландии станет основой для дальнейших взаимоотношений стран и поможет лучше понимать друг друга. 

В свою очередь Стейнгримур Сигфуссон заявил, что рад тому факту, что РФ вернулась в Парламентскую ассамблею Совета Европы, а также подчеркнул, что Исландия всегда хорошо относилась к России. Володин пригласил спикера исландского парламента в Москву для обсуждения тем, представляющих интересы обеих сторон. Сигфуссон в ответ сообщил, что заинтересован в развитии отношений с Россией и постарается в ближайшее время найти возможность для визита в Москву.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #володин #политика #исландия

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