Росстат выяснил, где продается самый дешевый и дорогой бензин

Дешевле в России литр бензина можно купить в Барнауле (Алтайский край) — 43,03 рубля за литр. Самое дорогое топливо оказалось в чукотском Анадыре — 57,74 рубля за литр. Таковы данные Росстата.

В Центральном федеральном округе (ЦФО) бензин дешевле всего оказался в Ярославле (42,59 рубля за литр), а самый дорогой — в Москве (46,5 рубля). В Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) дешевле всего бензин можно купить в Назрани (42,68 рубля), самый дорогой бензин — в Черкесске (46,56 рубля).

В Южном федеральном округе (ЮВО) литр бензина дешевле всего обойдется в Волгограде (44,74 рубля), дороже всего — в Севастополе (48,79 рубля). По данным Росстата, в Приволжском федеральном округе (ПФО) самый дешевый бензин продается в Ульяновске (42,91 рубля), самый дорогой -— в Кирове (45 рублей).

В Северо-Западном федеральном (СЗФО) самое дешевое топливо оказалось в Архангельске (43,42 рубля), самое дорогое — в Калининграде (47,89 рубля).

В Уральском федеральном округе (УФО) Салехард лидирует по дешевизне бензина (42,52 рубля). Самое дорогое топливо — в Ханты-Мансийске (47,5 рубля).