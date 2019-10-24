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17:12   24 Октября 2019
Весь мир

Эрдоган вновь пригрозил открыть границы с Евросоюзом для беженцев

Эрдоган вновь пригрозил открыть границы с Евросоюзом для беженцев

Турция не смотрит на чужие земли, у страны нет проблем с сирийцами или курдами, у нее есть проблемы с террористами. Об этом завил турецкий лидер Тайип Эрдоган. По его словам, тем, кто кричит и машет руками по поводу антитеррористической операции «Источник мира» на севере Сирии, на самом деле все равно.

«У них есть здесь граница? Нет. А у нас 911 километров границы с Сирией. Мы не можем не замечать того, что на них происходит, когда на нас нападают, обстреливают», — сказал президент.

Однако, когда Анкара говорит, что откроет границы, тогда другие страны сразу возбуждаются. Поэтому Эрдоган снова предупредил ЕС, что в какой-то момент Анкара может открыть границы с европейскими странами для беженцев.

Эрдоган вновь пригрозил открыть границы с Евросоюзом для беженцев

Ранее Турция направила антитеррористическую операцию на севере Сирии против военизированных отрядов курдов и боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ). Позже операцию приостановили на 120 часов, чтобы курды-боевики покинули 30-километровую буферную зону на сирийско-турецкой границе.

Москва и Анкара подписали меморандум о взаимопонимании, который состоит из десяти пунктов. Согласно документу, на территорию войдут подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы, чтобы вывести военизированные отряды курдов.

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Автор: Анатолий Кубарев
#ес #сирия #турция #беженцы

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