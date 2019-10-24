Диетолог развенчала миф о пользе куриного бульона для всех

Куриный бульон из магазинного птичьего мяса нельзя употреблять всем подряд. Такое заявление сделала врач-диетолог Елена Соломатина, пишет в четверг, 24 октября, «Вечерняя Москва».

По словам специалиста, польза куриного бульона заключается в том, что в организм попадают необходимые вещества, в том числе аминокислоты, которые полезны для иммунитета. Она отметила, что в нем содержится L-карнитин — именно это вещество обеспечивает транспорт жирных кислот в жизненно важные органы, от чего они начинают лучше работать.

«В отвар также часто добавляют специи, которые улучшают отхаркивающее действие, повышают прилив крови к слизистым, что способствует улучшенной работе иммунитета. Специи выполняют и разогревающую функцию», — рассказала Соломатина.

Однако диетолог подчеркнула, что из-за изменившихся условий содержания кур бульон из птичьего мяса уже не такой полезный, как раньше. Она порекомендовала сливать первый отвар и употреблять в пищу второй, несмотря на то, что в нем будет содержаться меньше питательных веществ.

Соломатина добавила, что бульон противопоказан для людей с мочекаменной болезнью, панкреатитом и подагрой.

Напоследок диетолог отметила, что в любом случае бульон второго отвара является хорошим средством для восстановления организма после заболевания.