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16:52   24 Октября 2019
Россия

ФССП завела исполнительное производство в отношении Навального

ФССП завела исполнительное производство в отношении Навального

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) завела исполнительное производство в отношении блогера Алексея Навального. Как сообщается на сайте ведомства, он стал фигурантом производства по иску агрохолдинга «Дружба народов».

На сайте «Навальный» около года назад появился материал и видеосюжет, в котором агрохолдинг «Дружба народов» обвиняется в том, что поставлял мясо и овощи в подразделения Росгвардии по завышенным ценам. В октябре минувшего года компания подала иск к блогеру о защите деловой репутации. Иск был удовлетворен судом в феврале 2019 года. Согласно решению суда, Навальный обязан удалить видеролик и статью, а также выплатить агрохолдингу компенсацию в размере 24 тысяч рублей.

Так как Навальный до сих пор не выплатил деньги, ФССП завела исполнительное производство. Теперь сотрудникам ведомства предстоит взыскать с должника всю необходимую сумму.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #навальный #общество #дружба народов

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