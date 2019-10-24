ФССП завела исполнительное производство в отношении Навального

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) завела исполнительное производство в отношении блогера Алексея Навального. Как сообщается на сайте ведомства, он стал фигурантом производства по иску агрохолдинга «Дружба народов».

На сайте «Навальный» около года назад появился материал и видеосюжет, в котором агрохолдинг «Дружба народов» обвиняется в том, что поставлял мясо и овощи в подразделения Росгвардии по завышенным ценам. В октябре минувшего года компания подала иск к блогеру о защите деловой репутации. Иск был удовлетворен судом в феврале 2019 года. Согласно решению суда, Навальный обязан удалить видеролик и статью, а также выплатить агрохолдингу компенсацию в размере 24 тысяч рублей.

Так как Навальный до сих пор не выплатил деньги, ФССП завела исполнительное производство. Теперь сотрудникам ведомства предстоит взыскать с должника всю необходимую сумму.