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17:17   24 Октября 2019
Весь мир

НАТО не планирует спасать курдских боевиков в Сирии

НАТО не планирует спасать курдских боевиков в Сирии

Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не намерен проводить миротворческую операцию ради спасения курдов-террористов на северо-востоке Сирии. На встрече глав военных ведомств стран НАТО в Брюсселе он подчеркнул, что организация не присутствует в арабской республике и не получала никаких призывов проводить там операцию.

«Насколько я понимаю предложение министра обороны ФРГ, — это миротворческая миссия, для которой необходимо решение ООН», — пояснил Столтенберг.

Ранее глава Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр предложила НАТО создать на сирийско-турецкой границе зону безопасности, которая будет контролироваться международными силами. По ее словам, к процессу можно привлечь РФ и Турцию.

Напомним, операция Турции «Источник мира» против боевиков «Рабочей партии Курдистана» (РПК), «Демократических сил Сирии» (SDF), а также их соратников из числа террористической группировки «Исламского государства» (запрещена в РФ) стартовала 9 октября. Цель — создать 30-километровую буферную зону безопасности.

НАТО не планирует спасать курдских боевиков в Сирии

На переговорах в Сочи 22 октября президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов. В нем говорится о вводе с полудня 23 октября на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны операции подразделений военной полиции РФ и погранслужбы Сирии. Силы окажут содействие выводу курдов-террористов.

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Автор: Арсений Аскольский
#сирия #нато #столтенберг

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