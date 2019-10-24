Вашингтон нарушает собственные санкции, воруя нефть у Сирии

Глава Евразийского института молодежных инициатив и политолог Юрий Самонкин объяснил в беседе с «Экономикой сегодня», зачем американцы так усиленно держатся за Сирию и подкармливают курдских радикалов.

Стоит отметить, что Штаты не один год финансируют курдские бандформирования. Сейчас же они используют их, чтобы не дать арабской республике восстановиться после длительного вооруженного конфликта. Больше всего Вашингтон интересуют нефтяные поля Сирии.

Недавно американский президент Дональд Трамп в обращении к народу заявил, что хочет оставить месторождения черного золота на северо-востоке арабской республики под контролем своих военнослужащих. Дескать, они будут «обеспечивать безопасность источников нефти и защищать их». Позже и вовсе выяснилось, что их разработкой может заняться какая-то американская организация.

Аналитик Бретт Макгур тогда сравнил действия Трампа с поведением «нефтяных контрабандистов». Он напоминал, что ресурс принадлежит Сирии и только ей. С таким мнением полностью солидарен и Самонкин:

«Все месторождения нефти и иных природных ресурсов, которые находятся на территории Сирии, являются собственностью государства. Своими действиями американцы нарушают нормы международного права. По сути, речь идет об оккупации и присвоении себе богатств и природных ресурсов чужого государства, к которому они не имеют отношения».

Соединенные Штаты полностью потеряли контроль в стране, однако из последних сил пытаются закрепиться на нефтяных месторождениях. То есть, уничтожить САР у них не вышло, поэтому «они планируют хоть экономически что-то поиметь».

«Да и в принципе американцы там находятся на незаконных основаниях. Конечно, США действуют не самостоятельно, а через карманных террористов под видом "умеренной оппозиции" - через тех же самых курдов. Они могут доставлять нефть по некоторым коридорам, где стоят позиции американских военных, тем самым провоцируя все новые и новые конфликты», — пояснил собеседник «Экономики сегодня».

Раньше контрабандную сирийскую нефть в основном легализовывали через Ирак. Она продавалась под видом иракской, а деньги шли на обогащение боевиков. Сирийцы же — законные обладатели ресурса — оставались «в пролете».

«Сейчас, когда РФ и Турция сошлись во мнении по террористическим объединениям курдов, которые изначально финансировал еще экс-президент США Барак Обама, очередной план Вашингтона по присвоению и добыче природных ресурсов в Сирии потерпит крах, как и вся военная кампания США», — констатировал политолог.

И здесь американцы решили разыграть «курдскую карту» для захвата нефтяных полей. Этот же шаг нужен Америке для того, чтобы не дать Сирии восстановиться, а также получить политический и экономический суверенитет.