Ведущие университеты РФ получили 70 миллиардов рублей за семь лет

Ведущие университеты России получили порядка 70 миллиардов рублей за семь лет. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, деньги выделены из федерального бюджета. В списке находится 21 университет, каждый из них попал в проект по повышению конкурентоспособности по итогам состоявшихся двух конкурсов. В проекте представлены вузы страны от Владивостока до Калининграда.

Медведев отметил, что благодаря проекту по повышению конкурентоспособности вузы перешли в статус научно-образовательных центров. Кроме того, планируется включить в список еще девять вузов, конкурс на получение субсидий для них проведут в 2020 году.