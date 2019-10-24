Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Ведущие университеты РФ получили 70 миллиардов рублей за семь лет

Ведущие университеты РФ получили 70 миллиардов рублей за семь лет

 Видео выгрузки переброшенных в Сербию для учений С-400 появилось в Сети

Видео выгрузки переброшенных в Сербию для учений С-400 появилось в Сети

Фестиваль «Неделя российского кино» откроется в двух городах Болгарии

Фестиваль «Неделя российского кино» откроется в двух городах Болгарии

 Зеленский хочет, чтобы всех членов комитета Рады по финансам проверили на детекторе лжи

Зеленский хочет, чтобы всех членов комитета Рады по финансам проверили на детекторе лжи
США воруют нефть у Сирии, чтобы покрыть расходы на поддержку террористов

США воруют нефть у Сирии, чтобы покрыть расходы на поддержку террористов

 Instagram избавится от фильтров с эффектом пластической хирургии

Instagram избавится от фильтров с эффектом пластической хирургии
Ведущие университеты РФ получили 70 миллиардов рублей за семь лет

Ведущие университеты РФ получили 70 миллиардов рублей за семь лет

 Видео выгрузки переброшенных в Сербию для учений С-400 появилось в Сети

Видео выгрузки переброшенных в Сербию для учений С-400 появилось в Сети

Фестиваль «Неделя российского кино» откроется в двух городах Болгарии

Фестиваль «Неделя российского кино» откроется в двух городах Болгарии

 Зеленский хочет, чтобы всех членов комитета Рады по финансам проверили на детекторе лжи

Зеленский хочет, чтобы всех членов комитета Рады по финансам проверили на детекторе лжи
США воруют нефть у Сирии, чтобы покрыть расходы на поддержку террористов

США воруют нефть у Сирии, чтобы покрыть расходы на поддержку террористов

 Instagram избавится от фильтров с эффектом пластической хирургии

Instagram избавится от фильтров с эффектом пластической хирургии
16:26   24 Октября 2019
Россия

Ведущие университеты РФ получили 70 миллиардов рублей за семь лет

Ведущие университеты РФ получили 70 миллиардов рублей за семь лет

Ведущие университеты России получили порядка 70 миллиардов рублей за семь лет. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. 

По его словам, деньги выделены из федерального бюджета. В списке находится 21 университет, каждый из них попал в проект по повышению конкурентоспособности по итогам состоявшихся двух конкурсов. В проекте представлены вузы страны от Владивостока до Калининграда. 

Медведев отметил, что благодаря проекту по повышению конкурентоспособности вузы перешли в статус научно-образовательных центров. Кроме того, планируется включить в список еще девять вузов, конкурс на получение субсидий для них проведут в 2020 году. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#россия #медведев #общество #вузы россии

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...