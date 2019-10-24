США воруют нефть у Сирии, чтобы покрыть расходы на поддержку террористов

США воруют нефть у сирийского народы, чтобы перекрыть расходы на финансирование вооруженных банд групп в САР. Кроме этого, они надеются ослабить законное правительство Сирии, доставляющее им неудобства. Такое мнение высказал доктор военных наук Анатолий Матвийчук в беседе с Федеральным агентством новостей.

По мнению эксперта, именно за счет краденной у сирийского народа нефти США могут спонсировать все те группировки, которые они фактически держат на попечении САР. Речь идет о «Белых касках», а также боевиках Сирийских демократических сил (SDF). Матвийчук подчеркнул, что за счет нелегальной продажи сирийской нефти американцы пытаются сберечь собственные деньги.

«Кроме того, если данные залежи вернутся под управление законного правительства страны, то это значительно укрепит сирийскую государственность, чего Вашингтону, конечно, не нужно», – подчеркнул эксперт.

Эксперт также ответил на вопрос, почему США помогали курдским радикалам YPG. Напомним, ранее боевики YPG рассчитывали расширить свою так называемую будущую Рожаву путем захвата энергоресурсов для обеспечения экономической опоры. Таким образом, курдские бандформирования планировали создать новое образование в Сирии — Курдистан, а США пообещали им помочь в этом.

Матвийчук отметил, что выгода Вашингтона состояла в том, что за счет такого анклава можно было бы ослабить Дамаск. Кроме этого, у Штатов появился бы постоянный марионеточный союзник на Ближнем Востоке, готовый подчиняться любой указке Вашингтона. Именно поэтому выполнение задач YPG было важно для Америки.

«И нефть, которой как раз богат северо-восток республики, в этом плане США и курдских боевиков играла ключевую роль», – подытожил Анатолий Матвийчук.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что США не намерены возвращать в ведение Дамаска нефтегазовые месторождения, расположенные на востоке Сирии за Евфратом.