Московский суд арестовал россиянина по подозрению в госизмене

Россиянин Алексей Валуев арестован по решению Лефортовского суда Москвы. Он подозревается в государственной измене. Об этом 24 октября, в четверг, пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-секретаря суда Ксению Первовласенко.

«Постановлением Лефортовского районного суда города Москвы от 14 октября избрана мера пресечения в виде заключения под стражу Валуеву Алексею Васильевичу, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ (государственная измена)», — сказала она.

Пресс-секретарь московского суда сообщила, что Валуев пробудет под арестом два месяца, до 12 декабря.

Другие подробности дела пока неизвестны.