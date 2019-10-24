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16:08   24 Октября 2019
Россия

Московский суд арестовал россиянина по подозрению в госизмене

Московский суд арестовал россиянина по подозрению в госизмене

Россиянин Алексей Валуев арестован по решению Лефортовского суда Москвы. Он подозревается в государственной измене. Об этом 24 октября, в четверг, пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-секретаря суда Ксению Первовласенко. 

«Постановлением Лефортовского районного суда города Москвы от 14 октября избрана мера пресечения в виде заключения под стражу Валуеву Алексею Васильевичу, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ (государственная измена)», — сказала она.

Пресс-секретарь московского суда сообщила, что Валуев пробудет под арестом два месяца, до 12 декабря. 

Другие подробности дела пока неизвестны. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#суд #россия #политика #общество #госизмена

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