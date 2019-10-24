Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Ведущие университеты РФ получили 70 миллиардов рублей за семь лет

Ведущие университеты РФ получили 70 миллиардов рублей за семь лет

 Видео выгрузки переброшенных в Сербию для учений С-400 появилось в Сети

Видео выгрузки переброшенных в Сербию для учений С-400 появилось в Сети

Фестиваль «Неделя российского кино» откроется в двух городах Болгарии

Фестиваль «Неделя российского кино» откроется в двух городах Болгарии

 Зеленский хочет, чтобы всех членов комитета Рады по финансам проверили на детекторе лжи

Зеленский хочет, чтобы всех членов комитета Рады по финансам проверили на детекторе лжи
США воруют нефть у Сирии, чтобы покрыть расходы на поддержку террористов

США воруют нефть у Сирии, чтобы покрыть расходы на поддержку террористов

 Instagram избавится от фильтров с эффектом пластической хирургии

Instagram избавится от фильтров с эффектом пластической хирургии
Ведущие университеты РФ получили 70 миллиардов рублей за семь лет

Ведущие университеты РФ получили 70 миллиардов рублей за семь лет

 Видео выгрузки переброшенных в Сербию для учений С-400 появилось в Сети

Видео выгрузки переброшенных в Сербию для учений С-400 появилось в Сети

Фестиваль «Неделя российского кино» откроется в двух городах Болгарии

Фестиваль «Неделя российского кино» откроется в двух городах Болгарии

 Зеленский хочет, чтобы всех членов комитета Рады по финансам проверили на детекторе лжи

Зеленский хочет, чтобы всех членов комитета Рады по финансам проверили на детекторе лжи
США воруют нефть у Сирии, чтобы покрыть расходы на поддержку террористов

США воруют нефть у Сирии, чтобы покрыть расходы на поддержку террористов

 Instagram избавится от фильтров с эффектом пластической хирургии

Instagram избавится от фильтров с эффектом пластической хирургии
16:20   24 Октября 2019
Россия

Медведев потребовал от единороссов не идти на выборы самовыдвиженцами

Медведев потребовал от единороссов не идти на выборы самовыдвиженцами

Глава российского правительства Дмитрий Медведев призвал членов партии «Единая Россия» не участвовать в выборах самовыдвиженцами. Он призвал прекратить практику, когда кандидаты «прячутся». 

По его словам, это вносит сумятицу и сказывается на выборах. Сторонники партии могут засомневаться в таком кандидате и не проголосовать за него. 

«А те, кто не собирался за «Единую Россию» голосовать и за ее кандидата, все равно за него не проголосуют — партия же все равно его поддерживает», — рассудил премьер.

Кроме того, по словам Медведева, лучшие результаты на последних губернаторских выборах были там, где главы регионов баллотировались от партии.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#выборы #медведев #политика #единая россия

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...