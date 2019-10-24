Медведев потребовал от единороссов не идти на выборы самовыдвиженцами

Глава российского правительства Дмитрий Медведев призвал членов партии «Единая Россия» не участвовать в выборах самовыдвиженцами. Он призвал прекратить практику, когда кандидаты «прячутся».

По его словам, это вносит сумятицу и сказывается на выборах. Сторонники партии могут засомневаться в таком кандидате и не проголосовать за него.

«А те, кто не собирался за «Единую Россию» голосовать и за ее кандидата, все равно за него не проголосуют — партия же все равно его поддерживает», — рассудил премьер.

Кроме того, по словам Медведева, лучшие результаты на последних губернаторских выборах были там, где главы регионов баллотировались от партии.