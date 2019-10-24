Медведев потребовал от единороссов не идти на выборы самовыдвиженцами
Глава российского правительства Дмитрий Медведев призвал членов партии «Единая Россия» не участвовать в выборах самовыдвиженцами. Он призвал прекратить практику, когда кандидаты «прячутся».
По его словам, это вносит сумятицу и сказывается на выборах. Сторонники партии могут засомневаться в таком кандидате и не проголосовать за него.
«А те, кто не собирался за «Единую Россию» голосовать и за ее кандидата, все равно за него не проголосуют — партия же все равно его поддерживает», — рассудил премьер.
Кроме того, по словам Медведева, лучшие результаты на последних губернаторских выборах были там, где главы регионов баллотировались от партии.
В этом году Съезд партии «Единая Россия» пройдет 23 ноября. По словам Председателя Партии Дмитрия Медведева, на запланированном мероприятии будут подведены итоги работы за год и обозначены задачи на предстоящий. Обсудят и участие «Единой России» в Едином дне голосования – 2020. pic.twitter.com/usuCnWF2U1— Единая Россия ???????? (@er_novosti) October 24, 2019