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16:12   24 Октября 2019
Россия

Цементный завод в Вольске сбросил нефтепродукты в Волгу

Цементный завод в Вольске сбросил нефтепродукты в Волгу

Тревогу забили местные жители, которые увидели масляное пятно на воде. Специалисты министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области прибыли к месту случившегося и зафиксировали выброс нефтепродуктов в Волгу в районе цементного завода в Вольске. Площадь загрязнения порядка 50 квадратных метров.

По информации ведомства, инспектора министерства после обращения жителей Вольска обследовали акваторию Волги в районе организованного технологического сброса цементного завода «Холсим». Очевидцы указали, что нефтепродукты вытекали около суток.

«На момент обследования из сточной трубы специалистами зафиксирован сброс сточных вод с присутствием нефтепродуктов», — уточнили в областном Минприроды.

Шлейф из нефтепродуктов также тянулся вниз по течению Волги вдоль города. Все материалы направили в Федеральную службу по надзору в сфере природопользования. Река Волга — объект федерального надзора.

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Автор: Анатолий Кубарев
#нефть #саратов #завод #минприроды #волга

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