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16:20   24 Октября 2019
Россия

Видео выгрузки переброшенных в Сербию для учений С-400 появилось в Сети

Видео выгрузки переброшенных в Сербию для учений С-400 появилось в Сети

Видео выгрузки зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф» и зенитно-пушечных «Панцирь-С» ВКС России в Сербии появилось в интернете. Кадры опубликовал телеканал RT в четверг, 24 октября.

На ролике видно, как комплексы вывозят из самолета. С-400 и «Панцирь-С» будут участвовать в российско-сербских учениях «Славянский щит — 2019» на авиабазе Батайница.

На учениях российские и сербские военные выполнят задачи по обнаружению, сопровождению, классификации и уничтожению воздушных целей условного противника.

Учения «Славянский щит – 2019» проводятся впервые. Они состоят из двух этапов: первый состоялся в сентябре в Астраханской области, второй продлится до 29 октября в Сербии.

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Автор: Арсений Аскольский
#россия #сербия #с-400

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