Скончался композитор «Утренней почты» и «Голубого огонька» Константин Титар

Скончался композитор «Утренней почты» Константин Титар. Данные о его смерти подтвердила вдова Тамара Титар.

По ее словам, у 80-летнего Константина Титара отказало сердце во время работы в его студии в подмосковном Королеве. Тело композитора обнаружила подруга семьи, которая заглянула к нему на работу. Когда скорая прибыла на место, врачи только смогли констатировать смерть Титара, передает «360».

Константин Титар много лет трудился на Центральном телевидении СССР и создавал программы «Утренняя почта», «Вечерние мелодии», «Голубой огонек». После выхода на пенсию он продолжал заниматься творчеством и писал музыку для театров. Похороны Константина Титара состоятся в пятницу, 25 октября, в Королеве.