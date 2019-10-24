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 Instagram избавится от фильтров с эффектом пластической хирургии

Instagram избавится от фильтров с эффектом пластической хирургии
16:01   24 Октября 2019
Весь мир

Instagram избавится от фильтров с эффектом пластической хирургии

Instagram избавится от фильтров с эффектом пластической хирургии

Руководство социальной сети Instagram решило отказаться от фильтров, создающих эффект пластической хирургии, сообщила газета The Times.

Речь, в частности, идет об инструментах Plastica и FixMe. Они помогают пользователю изменить свою внешность на фото, «подтянув» кожу лица, «накачав» губы или «скорректировав» форму носа и бровей. По сути, фильтры дают такой же результат, как настоящая пластическая операция, разница лишь в том, что все это существует лишь в виртуальном мире.

Представители соцсети хотят удалить все маски с подобным эффектом, а также отказаться от их использования в будущем. Причиной стало то, что такие инструменты могут ударить по самооценке пользователя и даже привести к искажению восприятия собственного внешнего вида.

«Мы проводим пересмотр нашей политики. Мы хотим, чтобы наши фильтры вызывали у людей только положительные эмоции», — подчеркнули в пресс-релизе Instagram.

Instagram избавится от фильтров с эффектом пластической хирургии

Разработчик FixMe Дэниэл Муни заявил, что его работа была призвана сформировать отрицательное отношение к «пластике», а не положительное.

«До тех пор, пока некоторые из наиболее популярных аккаунтов в Instagram продолжат вести люди с радикально "усовершенствованной" хирургическим путем внешностью, удаление такого рода фильтров не приведет к резкому изменению ситуации», — уверен он.

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Автор: Анна Манц
#фильтр #instagram #маска #пластическая операция

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