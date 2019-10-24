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15:55   24 Октября 2019
Россия

Камеры на ЗСД «поймали» более 15 тысяч нарушителей за 10 дней работы

Камеры на ЗСД «поймали» более 15 тысяч нарушителей за 10 дней работы

Более 15 тысяч автомобилистов были оштрафованы за превышение скорости на ЗСД менее чем за две недели. Об этом стало известно в четверг, 24 октября. 

Ранее сообщалось, что с 14 октября начнется поэтапное включение фиксирующих скорость комплексов на Западном скоростном диаметре. Об этом предупреждала пресс-служба управления ГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти. 

Датчики, фиксирующие скорость, включали по одному в сутки. На сегодняшний день их работает 10 штук. За 10 дней камеры «поймали» более 15 тысяч нарушителей. Им уже выписаны штрафы. 

Планируется постепенное введение еще двух датчиков на ЗСД. Таким образом, к 26 октября на дороге будут работать 12 камер. 

На данный момент специальные комплексы фиксируют факты превышения скорости только в тех местах, где они установлены. Госавтоинспекция дополнительно сообщит о начале контроля скорости на протяженных участках дороги. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #штрафы за нарушение пдд #штрафы #зсд #госавтоинспекция

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