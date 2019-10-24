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15:52   24 Октября 2019
Весь мир

Курды-боевики отошли на 32 километра от границы Сирии и Турции

Курды-боевики отошли на 32 километра от границы Сирии и Турции

Курды из бандформирований из отрядов «Демократических сил Сирии» (SDF) отошли на 32 километра от границы Сирии с Турцией в соответствии с положениями меморандума, который заключили Москва и Анкара. Об этом сообщил официальный представитель SDF Мустафа Бали.

«Мы вышли с территорий от района Тель-Абъяда до Рас-аль-Айна», — сказал Бали в комментарии РИА Новости.

Отход военизированных отрядов курдов связан с проведением антитеррористической операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии. Анкара вела военные действия в САР с 9 октября. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что задача Анкары — уничтожить террористическую угрозу на границе двух стран.

По итогам переговоров президентов России и Турции подписали меморандум о взаимопонимании, состоящий из десяти пунктов. Согласно документу, Москва и Анкара в течение 150 часов помогут вывести подразделения курдских отрядов и вооружения на 30 километров от границы Сирии и Турции.

Стартовало совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до десяти километров от границы к западу и к востоку от района антитеррористической операции «Источник мира», кроме города Камышли.

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Автор: Анатолий Кубарев
#сирия #турция #курды #общество

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