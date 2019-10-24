Россия подтвердила выполнение соглашения по отводу курдов-боевиков в Сирии

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин заявил, что российско-турецкий меморандум по отводу курдских бандформирований из зоны безопасности на границе Турции и Сирии уже выполняется.

«Мы с удовлетворением отмечаем, что реализация достигнутых в Сочи договоренностей и меморандума выполняется», — сказал он.

Напомним, операция Турции «Источник мира» против боевиков «Рабочей партии Курдистана» (РПК), «Демократических сил Сирии» (SDF), а также их соратников из числа террористической группировки «Исламского государства» (запрещена в РФ) стартовала 9 октября. Цель — создать 30-километровую буферную зону безопасности.

На переговорах в Сочи 22 октября президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов. В нем говорится о вводе с полудня 23 октября на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы подразделений российской военной полиции и пограничной службы Сирии.

Силы окажут содействие выводу курдов-террористов.

После встречи лидеров РФ и Турции глава МИД России Сергей Лавров сообщил о завершении «Источника мира».