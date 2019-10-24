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15:41   24 Октября 2019
Россия

Советник президента России подвел итоги саммита в Сочи

Советник президента России подвел итоги саммита в Сочи

Советник российского президента Антон Кобяков подвел итоги экономического форума и саммита Россия  — Африка, сообщил корреспондент «Политики сегодня» 24 октября.

Так, событие посетили свыше 40 глав африканских государств, было проведено более 35 официальных мероприятий и не менее полутора тысяч деловых встреч, о чем наглядно свидетельствует число утвержденных контрактов.

«Общая сумма — более 800 миллиардов рублей, это чуть больше десяти миллиардов долларов», — уточнил он.

В частности, Международное агентство суверенного развития подписало со странами-участницами соглашения, которые оцениваются на сумму больше двух с половиной миллиардов долларов. Также оно стало консультантом Нигера, Гвинеи и Конго.

Советник президента России подвел итоги саммита в Сочи

«Следующие африканские мероприятия состоятся через два с половиной — три года, но каждый год в рамках ПМЭФ (Петербургского международного экономического форума) проходит отдельная сессия Россия — Африка», — напомнил Кобяков.

С 23 по 24 октября Сочи принимал экономический форум и саммит Россия — Африка. На событие пригласили представителей всех стран африканского континента. Ключевым итогом мероприятия стала декларация первого саммита, в которой есть положение о заключении долгосрочного партнерства между Россией и странами континента. 

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Автор: Анна Манц
#россия #форум #африка #итоги #кобяков

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