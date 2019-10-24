Очередной раунд переговоров о судьбе задержанных в Ливии россиян состоится в ноябре

Еще один раунд переговоров в Ливии о судьбе удерживаемых в тюрьме Триполи россиян пройдет в ноябре. Об этом сообщил глава российской контактной группы по ливийскому урегулированию Лев Деньгов.

Сотрудников Фонда защиты национальных ценностей, социологов Максима Шугалея и его проводника, задержали в мае этого года без объяснения причин и отправили в тюрьму «Митига».

Глава фонда Александр Малькевич заявил, что надзиратели ливийских тюрем используют средневековые методы, пытают заключенных. Адвокатов и международных наблюдателей туда не пускают. По его мнению, социологов задержали из-за того, что они пытались выяснить, за кого люди бы стали голосовать на гипотетических выборах. Власти расценили это как «вмешательство в выборный процесс».

В Кремле также прокомментировали задержание россиян. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, выяснить причины произошедшего пытается МИД РФ и посольство РФ в Ливии.