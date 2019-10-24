Тина Канделаки стала новым героем рубрики ФАН о патриотах России

Известная российская журналистка и телеведущая Тина Канделаки стала новым героем рубрики Федерального агентства новостей (ФАН) о патриотах. Одной из самых успешных женщин страны удается руководить спортивным телеканалом «Матч-ТВ», рестораном и клиникой красоты.

Тина Канделаки стала популярной в 2001 году, благодаря программе «Самый умный» на телеканале СТС. После этого работу с детьми и подростками она не завершила. В 2009 году Канделаки провела серию круглых столов на тему проблем развития образования в стране в условиях снижения демографии. Восемь лет назад журналистка стала членом Совета по государственному образовательному стандарту при Минобрнауки. Проект Тины Канделаки «Умная школа» получил «Премию Рунета» в категории «Наука и образование».

По мнению телеведущей, патриотизм прививается детям на уроках истории, но для того, чтобы дети развивались полноценно, все дисциплины им должны преподавать на высоком уровне. Канделаки уверена, что при помощи студенческого обмена Россия сможет наладить отношения с теми государствами, с которыми сейчас не в лучших отношениях. Также она заявила, что русофобию сможет победить образование.

«Когда у меня появляется возможность пообщаться с кем-то из представителей образования, я всегда прошу их дать возможность студентам из Грузии получить образование в МГУ», — говорит Тина Канделаки.

По словам Канделаки, залог сильной Родины — воспитание и развитие детей и молодежи, создание комфортных условий для обучения, а также обмен между студентами из разных стран.