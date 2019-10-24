Подразделения министерства внутренних дел Ирака привели в состояние повышенной готовности, чтобы обезопасить граждан, учреждения, государственную и частную собственности перед ожидаемым возобновлением демонстраций в пятницу, 25 октября. Об этом говорится в полученном РИА Новости заявлении МВД страны.

Премьер-министр и глава МВД Ирака поручили сотрудникам служб безопасности ответственно отнестись к демонстрантам, соблюдать права человека и указания по защите мирных демонстраций. Эти меры уже ввели в четверг, 24 октября, в Багдаде и в провинциях Ирака.