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15:33   24 Октября 2019
Весь мир

Подразделения МВД Ирака готовятся к новым демонстрациям

Подразделения МВД Ирака готовятся к новым демонстрациям

Подразделения министерства внутренних дел Ирака привели в состояние повышенной готовности, чтобы обезопасить граждан, учреждения, государственную и частную собственности перед ожидаемым возобновлением демонстраций в пятницу, 25 октября. Об этом говорится в полученном РИА Новости заявлении МВД страны.

Премьер-министр и глава МВД Ирака поручили сотрудникам служб безопасности ответственно отнестись к демонстрантам, соблюдать права человека и указания по защите мирных демонстраций. Эти меры уже ввели в четверг, 24 октября, в Багдаде и в провинциях Ирака.

Протесты, которые сопровождаются ожесточенными столкновениями между демонстрантами и сотрудниками служб безопасности, начались 1 октября. По информации специальной комиссии по расследованию гибели людей на демонстрациях, в ходе столкновений скончались 149 мирных граждан и восемь сотрудников служб безопасности.

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Автор: Анатолий Кубарев
#ирак #мвд #общество #демонстрации

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