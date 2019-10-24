Подразделения МВД Ирака готовятся к новым демонстрациям
Подразделения министерства внутренних дел Ирака привели в состояние повышенной готовности, чтобы обезопасить граждан, учреждения, государственную и частную собственности перед ожидаемым возобновлением демонстраций в пятницу, 25 октября. Об этом говорится в полученном РИА Новости заявлении МВД страны.
Премьер-министр и глава МВД Ирака поручили сотрудникам служб безопасности ответственно отнестись к демонстрантам, соблюдать права человека и указания по защите мирных демонстраций. Эти меры уже ввели в четверг, 24 октября, в Багдаде и в провинциях Ирака.
Протесты, которые сопровождаются ожесточенными столкновениями между демонстрантами и сотрудниками служб безопасности, начались 1 октября. По информации специальной комиссии по расследованию гибели людей на демонстрациях, в ходе столкновений скончались 149 мирных граждан и восемь сотрудников служб безопасности.
#وزارة_الداخلية العراقية تعلن حالة «الإنذار القصوى» استعدادا لحماية تظاهرات الجمعة وحماية المؤسسات والممتلكات العامة والخاصة#العراق#بغداد pic.twitter.com/6XYd6ZvFbi— السلام نيوز ???????? (@AlSlamNews) 24 октября 2019 г.