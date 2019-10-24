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15:38   24 Октября 2019
Россия

Сечин объяснил, почему может начаться глобальная валютная война

Сечин объяснил, почему может начаться глобальная валютная война

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин перечислил три шоковых фактора, которые могут привести к глобальной рецессии. Слова с его выступления на Евразийском экономическом форуме в Вероне в четверг, 24 октября, приводит РИА Новости.  

«Впервые в истории мировая экономика столкнулась с угрозой сразу трёх шоковых факторов, способных спровоцировать мировую рецессию: экономическое и технологическое противостояние США и Китая, торгово-тарифные и валютные войны, санкции США против крупнейших производителей нефти», — сказал он. 

Глава «Роснефти» подчеркнул, что эти факторы происходят на фоне ослабления денежно-кредитной политики и снижения ставок центральными банками крупнейших стран. Сечин напомнил, что сейчас прогнозы роста глобальной экономики и торговли пересмотрены в сторону снижения на 0,2—0,4 процентных пункта. Он уверен, что из-за ослабления национальных валют растет вероятность глобальной валютной войны, последствия которой крайне трудно предсказать. 

Сечин также подчеркнул, что односторонние американские санкции вредят мировой экономике. Кроме этого, они ведут к потере взаимного доверия. Директор «Роснефти» предположил, что администрация США в преддверии выборов президента может принять любые действия, чтобы «сделать Америку великой». 

«ФРС США объявила о планах направлять ежемесячно до $60 млрд на приобретение долговых обязательств правительства США для финансирования бюджета. Это приведёт к избыточному вливанию долларов в мировую экономику», — сказал он. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #сша #политика #валюта #общество #сечин

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