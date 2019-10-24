Сечин объяснил, почему может начаться глобальная валютная война

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин перечислил три шоковых фактора, которые могут привести к глобальной рецессии. Слова с его выступления на Евразийском экономическом форуме в Вероне в четверг, 24 октября, приводит РИА Новости.

«Впервые в истории мировая экономика столкнулась с угрозой сразу трёх шоковых факторов, способных спровоцировать мировую рецессию: экономическое и технологическое противостояние США и Китая, торгово-тарифные и валютные войны, санкции США против крупнейших производителей нефти», — сказал он.

Глава «Роснефти» подчеркнул, что эти факторы происходят на фоне ослабления денежно-кредитной политики и снижения ставок центральными банками крупнейших стран. Сечин напомнил, что сейчас прогнозы роста глобальной экономики и торговли пересмотрены в сторону снижения на 0,2—0,4 процентных пункта. Он уверен, что из-за ослабления национальных валют растет вероятность глобальной валютной войны, последствия которой крайне трудно предсказать.

Сечин также подчеркнул, что односторонние американские санкции вредят мировой экономике. Кроме этого, они ведут к потере взаимного доверия. Директор «Роснефти» предположил, что администрация США в преддверии выборов президента может принять любые действия, чтобы «сделать Америку великой».