Милонов уверен, что одобряющую Хэллоуин Поклонскую переубедит духовник на исповеди

Депутат Госдумы Виталий Милонов ответил коллеге Наталье Поклонской на запись в Facebook, в которой она сообщила, что, как украинка, не разделяет его настороженного отношения к Хэллоуину. В преддверии Дня всех святых, 24 октября, парламентарий заявил ИА «Политика сегодня», что подобного рода мероприятия не входят в российскую систему ценностей.

«Ну тогда и гей-парад можно провести, шабаш ведьм можно провести, жертвоприношение. Мы говорим о ценностях. Наталья Владимировна пишет, что она украинка. А я, как петербуржец, могу сказать, что Хэллоуин не входит в нашу систему ценностей. Я не считаю, что такая колоссально богатая культурными традициями страна как Россия, должна, забывая свои традиции, размениваться на какие-то спорные западные мероприятия», — ответил на пост коллеги Милонов.

По словам собеседника агентства, Америка, у которой, в принципе, нет исторических, культурных корней, берет то, что есть. Россия же, уверен депутат, этим путем идти не должна.

«Они берут то, что у них есть. А мы здесь причем? Разве нам без году неделя? Разве мы должны копировать? Что-то я не вижу, чтобы американцы копировали со стран с богатой историей какие-то вещи. Они навязывают свой стандарт. Сегодня — Хэллоуин, завтра — гей-парады. Это не патриотично, мягко говоря», — отметил Милонов.

На вопрос корреспондента о том, намерен ли Милонов как-то переубедить коллегу, депутат заметил, что это под силу священнослужителю, а нижняя палата парламента предполагает плюрализм мнений.

«Госдума предполагает плюрализм мнений. Я думаю, что на первой же литургии во время исповеди ее духовник переубедит и объяснит, почему нельзя поощрять праздник, когда детям надевают рога на голову и все это отмечается со смехом и задором», — подытожил Милонов.

Напомним, в четверг, 24 октября депутат ГД Наталья Поклонская на своей странице в Facebook сообщила, что не разделяет отношения коллеги Милонова к празднику. Кроме того, она считает, что молодежь сама вольна выбирать, какие праздники отмечать.