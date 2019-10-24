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15:39   24 Октября 2019
Россия

Милонов уверен, что одобряющую Хэллоуин Поклонскую переубедит духовник на исповеди

Милонов уверен, что одобряющую Хэллоуин Поклонскую переубедит духовник на исповеди

Депутат Госдумы Виталий Милонов ответил коллеге Наталье Поклонской на запись в Facebook, в которой она сообщила, что, как украинка, не разделяет его настороженного отношения к Хэллоуину. В преддверии Дня всех святых, 24 октября, парламентарий заявил ИА «Политика сегодня», что подобного рода мероприятия не входят в российскую систему ценностей.

«Ну тогда и гей-парад можно провести, шабаш ведьм можно провести, жертвоприношение. Мы говорим о ценностях. Наталья Владимировна пишет, что она украинка. А я, как петербуржец, могу сказать, что Хэллоуин не входит в нашу систему ценностей. Я не считаю, что такая колоссально богатая культурными традициями страна как Россия, должна, забывая свои традиции, размениваться на какие-то спорные западные мероприятия», — ответил на пост коллеги Милонов.

По словам собеседника агентства, Америка, у которой, в принципе, нет исторических, культурных корней, берет то, что есть. Россия же, уверен депутат, этим путем идти не должна.

Милонов считает, что одобряющую Хэллоуин Поклонскую переубедит духовник на исповеди

«Они берут то, что у них есть. А мы здесь причем? Разве нам без году неделя? Разве мы должны копировать? Что-то я не вижу, чтобы американцы копировали со стран с богатой историей какие-то вещи. Они навязывают свой стандарт. Сегодня — Хэллоуин, завтра — гей-парады. Это не патриотично, мягко говоря», — отметил Милонов.

На вопрос корреспондента о том, намерен ли Милонов как-то переубедить коллегу, депутат заметил, что это под силу священнослужителю, а нижняя палата парламента предполагает плюрализм мнений.

«Госдума предполагает плюрализм мнений. Я думаю, что на первой же литургии во время исповеди ее духовник переубедит и объяснит, почему нельзя поощрять праздник, когда детям надевают рога на голову и все это отмечается со смехом и задором», — подытожил Милонов.

Напомним, в четверг, 24 октября депутат ГД Наталья Поклонская на своей странице в Facebook сообщила, что не разделяет отношения коллеги Милонова к празднику. Кроме того, она считает, что молодежь сама вольна выбирать, какие праздники отмечать.

Милонов считает, что одобряющую Хэллоуин Поклонскую переубедит духовник на исповеди

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Автор: Алла Ларионова
#госдума #поклонская #милонов #хэллоуин

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