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15:28   24 Октября 2019
Россия

Популярность религиозных организаций среди россиян падает

Популярность религиозных организаций среди россиян падает

Россияне стали меньше доверять религиозным организациям, следует из исследования «Левада-центра», которое опубликовали 24 октября.

Так, число респондентов, выбравших ответ «вполне заслуживают доверия», упало до 40 процентов, хотя в прошлом году достигало почти половины. Людей, ответивших «не вполне заслуживают доверия», стало больше — 24 процента против 19 в 2018 году. Еще 22 процента считают, что церкви и религиозным организациям вообще не стоит доверять. Прошлогодний показатель был на отметке 18 процентов.

Исходя их этих данных, религиозные организации оказались на четвертом месте в рейтинге институционального доверия. Его открывает армия, потом идет президент, а за ним ФСБ и прочие спецслужбы.

Опрос проводили с 26 сентября по 2 октября на дому методом личного интервью. В нем приняли участие 1,601 тысяч совершеннолетних представителей 50 российских субъектов.

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Автор: Анна Манц
#опрос #религия #доверие

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