Россия поставит Нигеру боевые вертолеты Ми-35
Россия реализует контракт на поставку в Нигер двух боевых вертолетов Ми-35 в скором времени. Об этом заявил замглавы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Анатолий Пунчук.
Контракт на поставку вертолетов Ми-35 Россия и Нигер заключили в 2016 году.
«Военно-техническое сотрудничество с Нигером развивается динамично», — подчеркнул Пунчук.
По его словам, параллельно реализуется программа по ремонту и модернизации ранее поставленных в африканскую страну вертолетов Ми-17.