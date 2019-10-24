Россия поставит Нигеру боевые вертолеты Ми-35

Россия реализует контракт на поставку в Нигер двух боевых вертолетов Ми-35 в скором времени. Об этом заявил замглавы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Анатолий Пунчук.

Контракт на поставку вертолетов Ми-35 Россия и Нигер заключили в 2016 году.

«Военно-техническое сотрудничество с Нигером развивается динамично», — подчеркнул Пунчук.

По его словам, параллельно реализуется программа по ремонту и модернизации ранее поставленных в африканскую страну вертолетов Ми-17.