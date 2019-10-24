Экспортный продовольственный оборот между РФ и Африкой составил 22 миллиарда долларов

Экспортный продовольственный оборот между РФ и странами Африки составил 22 миллиарда долларов. Об этом заявил Владимир Путин на саммите Россия — Африка, который сегодня проходит в Сочи.

По словам российского лидера, сумма на 15 миллиардов долларов превышает оборот оружия между Россией и странами африканского континента.

Ранее в рамках саммита президент Чада Идрис Деби назвал Россию главным партнером в противостоянии терроризму.

Российско-африканский саммит проходит в эти дни в Сочи, он завершится вечером 24 октября.