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15:15   24 Октября 2019
Россия

Госдума одобрила повышение МРОТ в 2020 году

Госдума одобрила повышение МРОТ в 2020 году

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет в России на 850 рублей. Государственная дума приняла соответствующий законопроект в первом чтении. Об этом стало известно в четверг, 24 октября. 

Согласно документу с 1 января 2020 года МРОТ повысится на 7,5% или 850 рублей. По новому закону минимальный размер оплаты труда составит 12 130 рублей в месяц. При этом на 1 января 2019 года уровень МРОТ составил 11 тысяч 280 рублей в месяц. Как сообщается в пояснительной записке, повышение коснется примерно 3,2 миллиона человек. При этом 50% из них работают на государственных или муниципальных должностях. 

Отдельно отмечается, что новый МРОТ будет установлен в зависимости от региона. В центральных районах показатель вырастет на 850 рублей, а, например, в Чукотском автономном округе он может достичь 2550 рублей из-за наибольших значений указанных коэффициентов и надбавок. 

Госдума одобрила повышение МРОТ в 2020 году

В документе сказано, что в 2020 году на повышение заработной платы работников бюджетной сферы будет потрачено около 21 миллиарда рублей. Из них 5,8 миллиарда рублей уйдет на повышение зарплат работникам федеральных государственных учреждений, а 15,1 миллиарда рублей — на зарплаты сотрудникам государственных учреждений субъектов РФ и муниципальных учреждений. 

«При этом треть бюджетных расходов возвратится в бюджетную систему Российской Федерации в виде уплаты страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и налога на доходы физических лиц», — говорится в документе.

В финансово-экономическом обосновании отдельно говорится, что дополнительные расходы в связи с повышением МРОТ составят примерно 20,8 миллиарда рублей. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #госдума #политика #мрот #общество

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