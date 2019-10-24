Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Поклонская вступила в противостояние с Милоновым насчет Хэллоуина

Поклонская вступила в противостояние с Милоновым насчет Хэллоуина

 РФ и ЮАР подпишут в 2020 году меморандум о сотрудничестве в молодежной политике

РФ и ЮАР подпишут в 2020 году меморандум о сотрудничестве в молодежной политике
Фестиваль «Неделя российского кино» откроется в двух городах Болгарии

Фестиваль «Неделя российского кино» откроется в двух городах Болгарии

 Зеленский хочет, чтобы всех членов комитета Рады по финансам проверили на детекторе лжи

Зеленский хочет, чтобы всех членов комитета Рады по финансам проверили на детекторе лжи
Экспортный продовольственный оборот между РФ и Африкой составил 22 миллиарда долларов

Экспортный продовольственный оборот между РФ и Африкой составил 22 миллиарда долларов

 Деструктивная политика США в Сирии привела к оттоку курдского населения в Турцию

Деструктивная политика США в Сирии привела к оттоку курдского населения в Турцию
Поклонская вступила в противостояние с Милоновым насчет Хэллоуина

Поклонская вступила в противостояние с Милоновым насчет Хэллоуина

 РФ и ЮАР подпишут в 2020 году меморандум о сотрудничестве в молодежной политике

РФ и ЮАР подпишут в 2020 году меморандум о сотрудничестве в молодежной политике
Фестиваль «Неделя российского кино» откроется в двух городах Болгарии

Фестиваль «Неделя российского кино» откроется в двух городах Болгарии

 Зеленский хочет, чтобы всех членов комитета Рады по финансам проверили на детекторе лжи

Зеленский хочет, чтобы всех членов комитета Рады по финансам проверили на детекторе лжи
Экспортный продовольственный оборот между РФ и Африкой составил 22 миллиарда долларов

Экспортный продовольственный оборот между РФ и Африкой составил 22 миллиарда долларов

 Деструктивная политика США в Сирии привела к оттоку курдского населения в Турцию

Деструктивная политика США в Сирии привела к оттоку курдского населения в Турцию
14:57   24 Октября 2019
Россия

Поклонская вступила в противостояние с Милоновым насчет Хэллоуина

Поклонская вступила в противостояние с Милоновым насчет Хэллоуина

Депутат Государственной Думы от Крыма Наталья Поклонская выступила в поддержку «загадочного Хэллоуина». Соответствующий пост появился на ее странице в Facebook 24 октября.

Парламентарий напомнила, что ее коллега Виталий Милонов, который ежегодно выступает против этого иностранного праздника, недавно открыл горячую линию по борьбе с ним.

Поклонская вступила в противостояние с Милоновым насчет Хэллоуина

«Я, как коренная украинка, не могу разделить настороженное отношение коллеги Милонова к гарбузам (тыквам). По моему мнению, наша молодежь способна самостоятельно определять, какие праздники отмечать и по какому поводу веселиться», — написала Поклонская.

Депутат также призвала учителей и родителей информировать ее о давлении на школы в связи с праздником.

Напомним, что Хэллоуин отмечается ежегодно 31 октября, в канун Дня всех святых. Он восходит к традициям древних кельтов из Ирландии и Шотландии, а его история началась на территориях Великобритании и Ирландии.

Поклонская вступила в противостояние с Милоновым насчет Хэллоуина

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#праздник #поклонская #милонов #хэллоуин

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...