Поклонская вступила в противостояние с Милоновым насчет Хэллоуина

Депутат Государственной Думы от Крыма Наталья Поклонская выступила в поддержку «загадочного Хэллоуина». Соответствующий пост появился на ее странице в Facebook 24 октября.

Парламентарий напомнила, что ее коллега Виталий Милонов, который ежегодно выступает против этого иностранного праздника, недавно открыл горячую линию по борьбе с ним.

«Я, как коренная украинка, не могу разделить настороженное отношение коллеги Милонова к гарбузам (тыквам). По моему мнению, наша молодежь способна самостоятельно определять, какие праздники отмечать и по какому поводу веселиться», — написала Поклонская.

Депутат также призвала учителей и родителей информировать ее о давлении на школы в связи с праздником.

Напомним, что Хэллоуин отмечается ежегодно 31 октября, в канун Дня всех святых. Он восходит к традициям древних кельтов из Ирландии и Шотландии, а его история началась на территориях Великобритании и Ирландии.