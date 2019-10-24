Российский Минфин пригласил страны Африки участвовать в проекте «долг в обмен на помощь»

Замглавы Министерства финансов РФ Сергей Сторчак, выступая в Сочи на саммите Россия – Африка, призвал власти Замбии, Эфиопии и других африканских государств присмотреться к опыту Мадагаскара и присоединяться к программе облегчения долговой нагрузки.

По словам Сторчака, Москва в настоящее время уже сотрудничает с некоторыми африканскими странами в рамках программы «долг в обмен на помочь», что помогает властям этих стран перенаправлять высвободившиеся деньги на финансирование национальных проектов, стимулирующих рост экономики.

«Я хочу сказать, что у нас хорошо проекты «долг в обмен на помощь» идут с Республикой Мадагаскар, у нас есть неплохие наработки с Республикой Танзания, с Республикой Мозамбик», - уточнил замминистра.

При этом Сторчак добавил, что что наиболее активное взаимодействие по этой программе развивает Мадагаскар, а у республики Замбия и Эфиопия такая возможность есть, но власти этих стран «несколько тормозят»

Напомним, ранее российский президент Владимир Путин рассказал об участии России в инициативе по облегчению долгового бремени африканских стран, отметив, что за годы действия программы общая сумма списанных долгов превысила 20 миллиардов долларов.