Более 20 тысяч иностранцев подали заявления для получения электронных виз в Петербург

Более 20 тысяч иностранцев подали заявления для получения электронных виз в Санкт-Петербург и Ленобласть. Об этом заявил глава комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Евгений Панкевич.

По его словам, на данный момент более шести тысяч туристов из-за рубежа посетили Санкт-Петербург по электронным визам. Сейчас подано 20 тысяч заявок на получение этого документа. Прогнозы говорят о том, что по итогам этого года Петербург посетит на десять процентов туристов больше, чем в 2018 году, сообщил Евгений Панкевич.

С 1 октября в Санкт-Петербурге и Ленинградской области введен режим электронной визы для жителей 53 стран мира, сюда входят и государства ЕС. Иностранцы подают заявление на сайте МИД РФ, после чего им выдается электронная виза. Разрешенный срок пребывания в Санкт-Петербурге — восемь суток.