Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
ФССП завела исполнительное производство в отношении Навального

ФССП завела исполнительное производство в отношении Навального

 Ведущие университеты РФ получили 70 миллиардов рублей за семь лет

Ведущие университеты РФ получили 70 миллиардов рублей за семь лет
Фестиваль «Неделя российского кино» откроется в двух городах Болгарии

Фестиваль «Неделя российского кино» откроется в двух городах Болгарии

 Зеленский хочет, чтобы всех членов комитета Рады по финансам проверили на детекторе лжи

Зеленский хочет, чтобы всех членов комитета Рады по финансам проверили на детекторе лжи
США воруют нефть у Сирии, чтобы покрыть расходы на поддержку террористов

США воруют нефть у Сирии, чтобы покрыть расходы на поддержку террористов

 Instagram избавится от фильтров с эффектом пластической хирургии

Instagram избавится от фильтров с эффектом пластической хирургии
ФССП завела исполнительное производство в отношении Навального

ФССП завела исполнительное производство в отношении Навального

 Ведущие университеты РФ получили 70 миллиардов рублей за семь лет

Ведущие университеты РФ получили 70 миллиардов рублей за семь лет
Фестиваль «Неделя российского кино» откроется в двух городах Болгарии

Фестиваль «Неделя российского кино» откроется в двух городах Болгарии

 Зеленский хочет, чтобы всех членов комитета Рады по финансам проверили на детекторе лжи

Зеленский хочет, чтобы всех членов комитета Рады по финансам проверили на детекторе лжи
США воруют нефть у Сирии, чтобы покрыть расходы на поддержку террористов

США воруют нефть у Сирии, чтобы покрыть расходы на поддержку террористов

 Instagram избавится от фильтров с эффектом пластической хирургии

Instagram избавится от фильтров с эффектом пластической хирургии
15:08   24 Октября 2019
Весь мир

Деструктивная политика США в Сирии привела к оттоку курдского населения в Турцию

Деструктивная политика США в Сирии привела к оттоку курдского населения в Турцию

Курды-террористы, которые, по мнению Вашингтона, якобы имели статус умеренной оппозиции, и деструктивная американская политика привели к оттоку курдского населения из Сирии в Турцию. Об этом заявил президент «Евразийского института исследований и поддержки молодежных инициатив» Юрий Самонкин в комментарии «НьюИнформ».

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что США еще при бывшем президенте Бараке Обаме самолетами поставляли вооружение курдам-террористам в Кобани. По его словам, именно эти действия Вашингтона спровоцировали отток курдского населения в Турцию, где сейчас находятся около 350 тысяч жителей Кобани.

Деструктивная политика США в Сирии привела к оттоку курдского населения в Турцию

Юрий Самонкин добавил, что первоначальная геополитика США в САР, в том числе поддержка террористов и курдов-боевиков, заключалась в смещении режима сирийского лидера Башара Асада. Курды из бандформирований захватили земли на восточном берегу Евфрата, подвергли местное арабское население дискриминации и попытались навязать собственные порядки.

«Национальные безопасность и сами интересы Турции на Ближнем Востоке были подорваны», — считает эксперт.

По словам Самонкина, так и возник конфликт между Турцией и военизированными отрядами курдов. Сейчас Анкара, как член Североатлантического альянса и бывший союзник Вашингтона, отдаляется от США и движется в сторону независимости внешней политики, поэтому открыто обвиняет Вашингтон в финансировании и военной поддержке курдов-террористов.

«Единство НАТО трещит по швам, а на примере Турции мы видим новый виток потери глобального лидерства США на Ближнем Востоке», — резюмировал эксперт.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#сша #сирия #турция #курды

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...