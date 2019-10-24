Деструктивная политика США в Сирии привела к оттоку курдского населения в Турцию

Курды-террористы, которые, по мнению Вашингтона, якобы имели статус умеренной оппозиции, и деструктивная американская политика привели к оттоку курдского населения из Сирии в Турцию. Об этом заявил президент «Евразийского института исследований и поддержки молодежных инициатив» Юрий Самонкин в комментарии «НьюИнформ».

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что США еще при бывшем президенте Бараке Обаме самолетами поставляли вооружение курдам-террористам в Кобани. По его словам, именно эти действия Вашингтона спровоцировали отток курдского населения в Турцию, где сейчас находятся около 350 тысяч жителей Кобани.

Юрий Самонкин добавил, что первоначальная геополитика США в САР, в том числе поддержка террористов и курдов-боевиков, заключалась в смещении режима сирийского лидера Башара Асада. Курды из бандформирований захватили земли на восточном берегу Евфрата, подвергли местное арабское население дискриминации и попытались навязать собственные порядки.

«Национальные безопасность и сами интересы Турции на Ближнем Востоке были подорваны», — считает эксперт.

По словам Самонкина, так и возник конфликт между Турцией и военизированными отрядами курдов. Сейчас Анкара, как член Североатлантического альянса и бывший союзник Вашингтона, отдаляется от США и движется в сторону независимости внешней политики, поэтому открыто обвиняет Вашингтон в финансировании и военной поддержке курдов-террористов.