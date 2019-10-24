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14:52   24 Октября 2019
Россия

РФ и ЮАР подпишут в 2020 году меморандум о сотрудничестве в молодежной политике

РФ и ЮАР подпишут в 2020 году меморандум о сотрудничестве в молодежной политике

Заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Роман Камаев анонсировал подписание меморандума о взаимном сотрудничестве в молодежной политике между Россией и ЮАР в 2020 году. Как было принято такое решение он рассказал на Международном экономическом форуме «Россия — Африка» в четверг, 24 октября. 

Камаев напомнил, что в текущем году в Ставрополе прошел молодежный форум стран БРИКС и ШОС и уточнил, что в мероприятии участвовали около 30 представителей ЮАР.

«И как итог этого общения — в следующем году мы планируем подписать меморандум о взаимном сотрудничестве между Россией и ЮАР в сфере молодежной политики», — сказал Камаев.

Камаев подчеркнул, что 2020 год станет для России еще более плодотворным на международном направлении с африканскими странами. Он напомнил, что следующий год считается годом гуманитарного сотрудничества с Египтом, поэтому РФ планирует провести крупный российско-египетский форум. 

Замрук Федерального агентства также призвал волонтеров из разных стран участвовать в ежегодном форуме добровольцев, который пройдет в Сочи в декабре.

Саммит вместе с экономическим форумом «Россия — Африка» идет уже второй день в Сочи. Впервые в истории на мероприятие были приглашены лидеры всех 54 стран африканского континента. Сопредседателями мероприятия являются Россия и Египет. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #весь мир #юар #саммит россия-африка

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