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14:49   24 Октября 2019
Весь мир

Неуважение к суверенитету стран Африки стало одной из важных тем саммита в Сочи

Неуважение к суверенитету стран Африки стало одной из важных тем саммита в Сочи

Международный правозащитник Лоренс Ндонг считает, что недостаточное уважение к суверенитету стран Африки все еще является актуальной проблемой. Об этом пишет Федеральное агентство новостей.

По словам Ндонг, на настоящее Африки сильно влияет ее непростая история. 

«Недостаток уважения к суверенитету стран Африки — структурная проблема. Наши президенты были подчинены колонизаторам, они были такими же угнетателями», — сказала правозащитник.

При этом сейчас, по ее словам, африканские государства готовы доказать, что они самостоятельны и ни от кого не зависят. Здесь уже проводят настоящие выборы. Уважение другими странами суверенитета Африки поможет странам континента активно развиваться.

23–24 октября в Сочи проходит саммит Россия — Африка. В нем принимают участи лидеры всех 54 африканских стран. 

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Автор: Виктория Разумовская
#политика #африка #суверенитет

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