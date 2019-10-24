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14:31   24 Октября 2019
Россия

Глава Росгеологии предложил следующий форум с Африкой провести в Норильске

Глава Росгеологии предложил следующий форум с Африкой провести в Норильске

Хотя в самом северном городе мира и летом очень непростой климат. Об этом сказал генеральный директор «Росгеологии» Сергей Горьков на саммите Россия — Африка в Сочи. По его словам, с африканскими коллегами нужно было встретиться еще раньше, но хорошо, что встреча все же состоялась.

«В Норильске можно было бы провести следующий форум», — добавил глава Росгеологии.

Глава Росгеологии предложил следующий форум с Африкой провести в Норильске

Так Сергей Горьков прокомментировал выступление министра природных ресурсов и экологии Дмитрия Кобылкина, который в ходе пленарной сессии, посвященной российской геологии в Африке, предложил провести следующий форум в другом регионе, чтобы африканцы оценили богатство недр РФ.

Глава Минприроды РФ отметил, что поговорил с зимбабвийскими коллегами и рассказал про освоение Арктики. По его словам, Арктика похожа на Африку — огромная ресурсная база и непростые климатические условия, поэтому сложно привлечь компании, чтобы они играли по правилам, принятым в регионе.  

«Надеюсь, что следующие встречи будут не только в Сочи, но и в других местах. Россия очень богата», — резюмировал министр.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #африка #норильск #росгеология

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