Глава Росгеологии предложил следующий форум с Африкой провести в Норильске
Хотя в самом северном городе мира и летом очень непростой климат. Об этом сказал генеральный директор «Росгеологии» Сергей Горьков на саммите Россия — Африка в Сочи. По его словам, с африканскими коллегами нужно было встретиться еще раньше, но хорошо, что встреча все же состоялась.
«В Норильске можно было бы провести следующий форум», — добавил глава Росгеологии.
Так Сергей Горьков прокомментировал выступление министра природных ресурсов и экологии Дмитрия Кобылкина, который в ходе пленарной сессии, посвященной российской геологии в Африке, предложил провести следующий форум в другом регионе, чтобы африканцы оценили богатство недр РФ.
Глава Минприроды РФ отметил, что поговорил с зимбабвийскими коллегами и рассказал про освоение Арктики. По его словам, Арктика похожа на Африку — огромная ресурсная база и непростые климатические условия, поэтому сложно привлечь компании, чтобы они играли по правилам, принятым в регионе.
«Надеюсь, что следующие встречи будут не только в Сочи, но и в других местах. Россия очень богата», — резюмировал министр.
Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании саммита Россия – Африка.https://t.co/TzQxVSGpol Источник: https://t.co/cJqR9P8AvH pic.twitter.com/2dZnO0VOOA— ru_forumafrica (@ru_forumafrica) 24 октября 2019 г.