Глава Росгеологии предложил следующий форум с Африкой провести в Норильске

Хотя в самом северном городе мира и летом очень непростой климат. Об этом сказал генеральный директор «Росгеологии» Сергей Горьков на саммите Россия — Африка в Сочи. По его словам, с африканскими коллегами нужно было встретиться еще раньше, но хорошо, что встреча все же состоялась.

«В Норильске можно было бы провести следующий форум», — добавил глава Росгеологии.

Так Сергей Горьков прокомментировал выступление министра природных ресурсов и экологии Дмитрия Кобылкина, который в ходе пленарной сессии, посвященной российской геологии в Африке, предложил провести следующий форум в другом регионе, чтобы африканцы оценили богатство недр РФ.

Глава Минприроды РФ отметил, что поговорил с зимбабвийскими коллегами и рассказал про освоение Арктики. По его словам, Арктика похожа на Африку — огромная ресурсная база и непростые климатические условия, поэтому сложно привлечь компании, чтобы они играли по правилам, принятым в регионе.