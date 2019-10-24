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14:37   24 Октября 2019
Весь мир

Глава Чада назвал Россию главным партнером в противостоянии терроризму

Глава Чада назвал Россию главным партнером в противостоянии терроризму

Россия — главный партнер Чада в борьбе с терроризмом, заявил президент африканской республики Идрисс Деби Итно. на форуме РФ — Африка. Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей».

Он рассказал, что в саванном регионе Сахеля последнее десятилетие наблюдается серьезный ливийский террористический кризис. Идрисс прилагает сильнейшие усилия для развития страны, однако террористическая угроза ставит все потуги под сомнение.

«Государства, которые им [кризисом] затронуты, будь то страны бассейна Чад или страны «сахельской пятерки», выделяют от 18 до 32 процентов бюджета на усилия по безопасности», — отметил Итно.

Вместе с тем, Москва помогает в укреплении региональной стабильности. Также немаловажна политическая и дипломатическая поддержка России на площадке ООН, которая может помочь африканский стране получить право голоса в Совете безопасности.

С 23 по 24 октября Сочи принимает экономический форум и саммит Россия — Африка. На событие пригласили представителей всех стран африканского континента. Ключевым итогом мероприятия станет декларация первого саммита, в которой будет положение о заключении долгосрочного партнерства между Россией и странами континента.

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Автор: Анна Манц
#россия #терроризм #оон #совбез оон #чад #саммит россия-африка

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