Москва сочла неактуальным предложение Германии освободить часть Сирии от курдов-боевиков

Постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что встречаться с европейскими партнерами по созданию в Сирии международной зоны безопасности, свободной от курдских бандфрмирований, представляется ненужным.

«Мы считаем, что это совершенно не нужно», — подчеркнул он.

Ранее глава Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр предложила создать на сирийско-турецкой границе зону безопасности, которая будет контролироваться международными силами. По ее словам, к процессу можно привлечь Россию и Турцию. Глава ведомства представит инициативу западным союзникам на полях встречи министров обороны стран НАТО, которая пройдет в Брюсселе 24–25 октября.

Заммглавы МИД РФ Сергей Вершинин назвал предложение Крамп-Карренбауэр неактуальным после решений по урегулированию ситуации в Сирии, которые были приняты в ходе встречи президентов РФ и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана.

Напомним, операция Турции «Источник мира» против боевиков «Рабочей партии Курдистана» (РПК), «Демократических сил Сирии» (SDF), а также их соратников из числа террористической группировки «Исламского государства» (запрещена в РФ) стартовала 9 октября. Цель — создать 30-километровую буферную зону безопасности.

На переговорах в Сочи 22 октября президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов. В нем говорится о вводе с полудня 23 октября на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны операции «подразделений российской военной полиции и сирийской погранслужбы. Силы окажут содействие выводу подразделений курдов-террористов.